







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで福岡ソフトバンクホークスを退団した牧原巧汰捕手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



牧原選手は神奈川・日大藤沢高から2020年ドラフト3位でソフトバンクに入団。176センチ、81キロの右投左打で、強打の捕手として期待を集めた。



ルーキーイヤーの2021年はファームで6試合に出場。2022年は22試合に出場して打率.196、11打点を記録し、2024年は27試合で打率.240をマークした。



2025年は自己最多の40試合にファームで出場し、打率.124。同年オフに戦力外通告を受けたが、11月に育成選手として再契約を結び、再び支配下登録を目指した。



プロ6年目の今季はファームで15試合に出場し、打率.119。支配下復帰はかなわず、ソフトバンクは10月26日、牧原選手に来季の契約を結ばないことを伝えた。2年連続の戦力外通告となり、6年間で一軍公式戦への出場はなかった。



高卒で入団し、プロ6年間で捕手として経験を積んできた24歳。トライアウトで持ち味をアピールし、新天地での現役続行につなげられるか注目される。

















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