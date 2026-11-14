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ロサンゼルス・ドジャースのアレックス・ベシア投手について、今オフのフリーエージェント（FA）市場で古巣マイアミ・マーリンズが獲得に動く可能性がある。安定した投球をみせる投手なだけに、今オフの動向に注目が集まっている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のゲイブ・スモールソン記者が11月10日（日本時間11日）に言及した。



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ベシアは2021年にドジャースへ加入して以降、ほぼ毎年安定した救援成績を残してきた。今季は自己最多となる72試合に登板し、58イニングで防御率2.64、奪三振74、与四球32を記録している。



来年4月に31歳となるベシアは現在FAとなっている。その市場価値は年平均710万ドル（約11.2億円）とされ、2年総額1420万ドル（約22.4億円）の契約が予想されている。



マーリンズはその予想と同程度の契約規模でベシア獲得を検討するとみられている。ベシアは2018年のMLBドラフト17巡目でマーリンズに入団し、2020年に同球団でメジャーデビューを飾った経歴を持つ。



注目の集まるベシアの動向について、スモールソン氏は「彼はドジャースの戦力として不可欠な存在であることを証明してきた。しかし、今後もドジャースで、あるいは他球団で中心選手であり続けるかどうかは、今オフに明らかになるだろう」と言及した。



ドジャースは今季、大谷翔平選手やタイラー・グラスノー投手、ブレイク・スネル投手らの負傷離脱もあり、救援陣に大きな負担がかかっていた。その中でもベシアは信頼の置ける投手であり、ドジャースが再契約に失敗すれば大きな痛手となるだろう。











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