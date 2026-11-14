「とにかく自分の良い感覚を作り上げている感じですね」

ロッテの髙部瑛斗はこの秋の打撃練習を見ると、いろんなタイミングの取り方で打っている。

ZOZOマリンスタジアムで行われた秋季練習終盤は、右足をピタッと止めたフォームで打っていたが、都城秋季キャンプの打撃練習を見ると、タイミングの取り方を少し変えて打っている。

「股関節のイメージという感じです。使い方をイメージしていたら、勝手にそうなっているという感じです」

それはZOZOマリンスタジアムで行われた秋季練習中に「左手の使い方、足の使い方、イメージとかを自分の中ではっきりさせて練習しています」と関係しているのだろうかーー。

「それに繋がっている感じかもしれないです」

この秋季キャンプでは自身が思い描いた通りに練習できているのだろうかーー。

「今の感覚がちょっとずつ掴んでいければ勝負できると思うので、今年みたいに何にも感覚がないという状態ではないです。だいぶこうやってやっていきたいというのが見えていると思います」

やるべき方向性が定まった状態でシーズンオフに突入できる。今季はセンターの不動のレギュラーとして期待されながらも、54試合に出場して、打率.229、7打点、3盗塁と悔しい結果に終わった。

「もちろんまず出ること。試合に出ないと何にもなりませんし、出れなかったら野球を辞めるだけ。そこは割り切って、ちゃんと結果を残せるように。試合に出られるようにという思いでやっています」。来季結果を残すための準備、戦いは始まっている。

取材・文＝岩下雄太