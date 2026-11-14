【結果速報】侍ジャパン、予選3戦全勝で決勝進出！豪州に16得点で7回コー…

野球日本代表「侍ジャパン」は14日、東京ドームで開催された「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」の予選第3試合でオーストラリア代表と対戦。試合は侍ジャパンが16-1で7回コールド勝ちを収め、予選3戦全勝で決勝進出を決めた。

侍ジャパンは武内夏暉、オーストラリア代表はリアム・ドーランが先発。侍ジャパンは初回、打者15人の猛攻で一挙11点を奪った。

先頭の正木智也が四球を選ぶと、2番・宗山塁が安打で続き、無死一、二塁。3番・西川史礁の適時打で先制すると、4番・山口航輝の適時二塁打、5番・渡部聖弥の適時打で3-0とした。

さらに、6番・小島大河の四球で満塁とすると、7番・佐々木泰が投手への適時内野安打を放ち、4点目。続く佐々木俊輔、庄子雄大、正木が3者連続で押し出し四球を選び、リードを7点に広げた。

なおも無死満塁から、宗山が中堅へ満塁本塁打。3試合連続となる今大会4号で11-0とし、初回からオーストラリアを突き放した。

2回には、佐々木俊輔の四球などで2死二塁の好機をつくると、正木が左翼席へ2ラン本塁打。宗山に続く3試合連続アーチで、13-0とリードを広げた。

3回も侍ジャパンの攻撃は止まらなかった。1死から山口が中堅への二塁打で出塁すると、渡部が中堅へ2ラン本塁打。序盤3回で15得点を挙げた。

オーストラリアは4回、2死走者なしから3番・B.アイアデールが右中間へソロ本塁打を放ち、1点を返した。

それでも侍ジャパンは直後の5回、2死走者なしから途中出場の5番・山縣秀の安打などで一、二塁の好機をつくると、7番・佐々木泰の適時打で16点目を加えた。

投げては、先発・武内が4回1安打1失点と好投。アイアデールのソロ以外は安打を許さず、無四死球の安定した投球で試合をつくった。5回からは髙太一、九谷瑠が無失点でつなぎ、最後は松本健吾が締めた。投打で圧倒した侍ジャパンが、7回コールド勝ちで予選を締めくくった。

決勝の対戦相手は、14日夜の台湾対韓国の結果で決まる。台湾が勝てば2勝1敗で決勝進出。韓国が勝った場合は韓国、台湾、オーストラリアが1勝2敗で並び、3チーム間の対戦成績によるTQB（得失点率差）で最上位のチームが進出する。

侍ジャパンは15日の決勝で、2017年、2023年に続く大会3連覇を目指す。

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