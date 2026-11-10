元プロ野球選手の江川卓氏が、YouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』で公開された動画「【ゴジラ】松井秀喜が巨人の監督に就任! ドラ1織田翔希の獲得なるか!?」に出演。松井秀喜新監督が率いる巨人の首脳陣について、自身が感じている不安を明かした。

松井秀喜新監督

江川卓氏が松井巨人の首脳陣について語る

巨人の首脳陣が松井監督の現役時代のチームメイトを中心とした顔ぶれになったことについて、意見を求められた江川氏は、「1個だけ心配があるんだけど」と切り出し、「全員仲良しだと思うんですよ。仲良しでいい人ばっかりなんですよね」「怒る人が誰なのかなっていう。よく言う嫌われ者って言うんですかね」と挙げた。

その理由を「ここをこう直さなきゃダメだよっていう人が1人いたほうがいいと僕は思ってるので」と説明。「その人はすごく嫌な思いをするんですよ。だって、みんな『いいよ、いいよ』って言うところ、『ここダメだ』って言う」「(そういう)人が1人いるんですよね、野球には。必要だと思うんですけど、それが1人もいないっていうところが僕の中では不安材料」と自身の考えを明かした。

さらに、「厳しく、選手に嫌われる人っていうのは1人いるほうがチームがまとまると思うんだよね」と持論を展開。「誰もいないと言いつけられないから、直にぶつかってしまうじゃんと思ってんですけど。僕の考え方ですよ」「だから、それを誰か作ったほうがいいんじゃないかなと思うけどね」と提案した。

また、江川氏は「最初はいいと思うんだけど。試合に使われてる人からは不平不満は出ないのよ。でも使われなかったり、時々使われる人は不満が出てくるんですよ、やっぱりね。プロだからね」と続け、「自分の生活っていうか、成績が全部関わってくる世界なので」「『あのコーチが悪いから出られないんだよ!』って言える人がいないとダメなんだよね……と思ってるんだけど」と話していた。