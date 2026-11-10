元プロ野球選手の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「阪神FA参戦! 赤星が獲得を熱望するFA選手は!?」に出演。佐藤輝明のメジャー移籍をめぐる状況について、自身の考えを語った。

赤星憲広氏

赤星憲広氏が佐藤輝明選手のメジャー移籍について語る

今オフ、メジャー移籍を目指す日本人選手たちの動向について触れながら、赤星氏は「メジャーの動きがちょっと微妙で。ロックアウト関連ですよね」と指摘。そして、「こうなった時に、彼らの動向っていうのがどうなるのか」「サトテルはやっぱりね、向こうでも注目の筆頭みたいだからね」と説明する。

その上で、「契約が難航して決まりません。じゃあどうすんだっていう可能性だってあるわけやから」「下手したらテルがもう1年残るっていう可能性だって、なきにしもあらずなんですよね」「それはタイガースにとっては、いてくれるっていうのはすごく大きいことでしょうけど」と述べつつも、交渉がうまく進まなかった場合には「モチベーションっていうのもちょっと難しくはなってくるでしょうし」と懸念を示した。

さらに、阪神については「残ってくれたらラッキーぐらいの感じはあるかもしれないですけど」と推察。一方で、移籍に向けた動きを球団が速やかに認めたことにも触れ、「彼がシーズン終わって2日目にね、あっという間に決めてましたから」と振り返る。

その後、交渉の行方については「僕もちょっと詳しくないんでね、どうなっていくのかっていうのはちょっと分からないんですけど」と前置きしながら、「佐藤輝明選手が何かできるかっつったら多分できないんで、もうエージェントっていうかね、代理人が間に入ってると思いますから。代理人さんがどういう動きを見せるかだと思うんだよね」と、自身の見解を語っていた。