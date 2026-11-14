







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで東北楽天ゴールデンイーグルスを退団した今野龍太投手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



今野は岩出山高を経て、2013年ドラフト9位で楽天に入団。178センチ、86キロの右投右打で、力のあるストレートを武器とする右腕だ。



楽天では2019年にプロ初勝利を挙げたものの、同年オフに戦力外となり、翌2020年から東京ヤクルトスワローズでプレー。2021年には自己最多となる64試合に登板し、7勝1敗、28ホールド、防御率2.76を記録し、リーグ優勝、日本一に貢献した。



その後もリリーフとして登板を重ね、2022年は51試合で1勝2敗、1セーブ、16ホールド、防御率3.72を記録。2024年オフにトレードで古巣・楽天への復帰が決まり、2025年は42試合に登板して1勝2敗、5ホールド、防御率3.61の成績を残した。



しかし、今季は一軍での登板機会なし。ファームでは34試合に登板し、31回2/3を投げて2勝1敗、2セーブ、35安打、12四球、37奪三振、17失点、11自責点、防御率3.13を記録した。



楽天は9月28日、今野に2027シーズンの選手契約を行わないことを通知したと発表。今季終了時点の一軍通算成績は224試合、11勝6敗、1セーブ、52ホールド、防御率3.76となっている。



再びNPBのマウンドに立つため、トライアウトで豊富な経験と持ち味をアピールできるか注目される。



















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