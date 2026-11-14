







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで東京ヤクルトスワローズを退団した西濱勇星投手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。





西濱は関東学園大付高、群馬ダイヤモンドペガサスを経て、2022年育成ドラフト1位でオリックス・バファローズに入団。181センチ、80キロの右投左打で、150キロを超えるストレートを武器とする右腕だ。



オリックスでは2023年にファームで3試合に登板し、3回を投げて防御率9.00。同年10月に来季の契約を結ばないことを通告され、わずか1年で球団を離れることとなった。



2024年はウエスタン・リーグに新規参入したくふうハヤテベンチャーズ静岡でプレー。21試合に登板して109回を投げ、4勝8敗、69奪三振、防御率3.47を記録し、規定投球回にも到達した。同年9月にヤクルトと育成契約を結び、NPB復帰を果たした。



ヤクルト加入1年目の2025年はファームで22試合に登板し、28回1/3を投げて1勝6敗、防御率7.62。今季は12試合で25回を投げ、0勝1敗、23奪三振、防御率5.04だったが、支配下登録には届かなかった。



ヤクルトは10月29日、西濱に自由契約とする旨を通告したと発表。翌30日付で自由契約選手として公示され、ヤクルトでの2年間は一軍公式戦への登板機会がなかった。



11月23日に24歳の誕生日を迎えるため、トライアウト当日はまだ23歳。オリックス退団後にくふうハヤテで結果を残してNPBへ戻った経験を持つ右腕が、再び新天地への道を切り開けるか注目される。





















【関連記事】























この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】