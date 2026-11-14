







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、FAとなったタリック・スクーバル投手の去就が注目されている。当然再契約を目指して動いているとみられるが、現段階ではニューヨーク・メッツが争奪戦をリードしているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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同メディアは「ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者によると、今オフのFA市場で最大の目玉となっているスクーバルの獲得争いでは、メッツが『おそらく最有力候補』だという。同記者は『ドジャースがどのような方針を取るのかはまだはっきりしていないが、メッツほど戦力を強化しなければならないという切迫した状況にはない。私はメッツが最有力候補だと思っている』と述べている」と言及。



続けて、「ドジャースも引き続き争いに加わり、契約期間を短くする代わりに年平均額を高く設定した契約を提示して、引き留めを図るとみられている。しかし、メッツの提示条件に対抗できるかどうかは、アンドリュー・フリードマン編成本部長ら球団幹部にとって、決断をためらうほどの大型契約を提示する覚悟があるかにかかっている」と今後を予想している。



スクーバルの新契約は4億ドル規模になるという予想もあるが、果たして争奪戦は今後のどのような展開を見せるのだろうか。











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