Base Ball Bear小出祐介「上手にキレようと思ったらラブソングに…」結成25周年シングル制作秘話を明かす

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。11月7日（土）の放送には、Base Ball Bearの小出祐介さん(Vo.Gt)、関根史織さん(Ba,Cho)、堀之内大介さん(Dr.Cho)が登場！ 10月28日に配信リリースされた結成25周年記念シングル『「それって、for 誰？」part.3』などの話を伺いました。

（左から）潮紗理菜、関根史織さん、小出祐介さん、堀之内大介さん、遠山大輔

◆気合いを入れて臨んだ“25周年記念ライブ”

遠山：11月1日に、東京・SGC HALL ARIAKEで『25th Anniversary「(This Is The) Base Ball Bear part.4」』を終えたばかりということで、お疲れさまでした。

小出・関根・堀之内：ありがとうございました。

遠山：リスナーさんからもメッセージが届いています。

＜リスナーからのメッセージ＞

「ベボベ（Base Ball Bear）の皆さん、25周年ライブお疲れさまでした！ いつもはMCパートで、ラジオの公開収録かのように楽しいお話を繰り広げてくださいますが、今回は言葉で語りすぎず、音楽で示す感じがして新鮮でした。25年の歴史を振り返るライブになるとともに、今なお進化を続けるBase Ball Bearを感じました」

遠山：他にも「最高なライブでした！」というメールがたくさん届いています。関根さんはどうでしたか？

関根：確かに、私たちはいつもめちゃくちゃしゃべるんですけど、今回はあまりしゃべらなかった気がします。

小出：そうでしたっけ？

堀之内：俺はしゃべってるイメージがあったけどね。

関根：あったっけ？ 私がしゃべってないだけかな？

小出：それいつも！

遠山・潮：ハハハ（笑）！

小出：聞く人を間違えたんじゃないですか（笑）？

関根：本当だよね、ごめんなさい（笑）。こいちゃん（小出）に聞いてください。

遠山：エスケープ（笑）。改めて、こいちゃんはどうでしたか？

小出：やっぱり、節目のライブという緊張感もありましたし、自分たち的にはこの1年間、ツアーやイベントも多くあって、それなりにやり込んでいる曲もあったんですけど、「25周年だし、普段あまりやってない曲もたくさんやりましょうや」みたいな感じで、結構気合いの入ったセットリストでした。練習もたくさんやって臨んだライブだったので、やり切れて良かったなという感じですね。

◆“怒り”と向き合った最新シングル

遠山：Base Ball Bearは、10月28日（水）に結成25周年記念シングル『「それって、for 誰？」part.3』を配信リリースしました。おめでとうございます。

小出・関根・堀之内：ありがとうございます。

遠山：part.3ということだから、もちろんpart.1、part.2があるわけですが、2015年リリースのアルバム『C2』の1曲目が『「それって、for 誰？」part.1』で、改めて聴いたら、2015年の曲なのに今のことを直撃しているというか、芯を捉えまくっている楽曲だなって驚いた。

小出：うん、早いよね。

堀之内：それ自分で言う（笑）？

関根・潮：ハハハ（笑）。

遠山：そして、そのアルバムのラストに収録されているのが『「それって、for 誰？」part.2』なんですけど、part.3はどういう経緯でできた曲なの？ そこから11年経った今「part.3を作ろう」と思ったのか、曲を作った結果「これは“part.3”だな」と思ったのか。

小出：まず曲から作り始めて歌詞は後だったんですけど、作っているうちに「これは……part.3的なことなんですかね」って何となく思って。

遠山：自分で？

小出：うん、なぜかは分からないけど。それから、ちゃんとそこに向かっていった形ですね。制作の流れとしては。

遠山：part.1も2も3も基本的には同じ道の先にあるし、感情も一緒ってことでいいんだよね？

小出：うーん……。part.1と2を作った2015年当時は、SNSとかにブチギレていて。

遠山：うんうん。

小出：それから10何年も経っているんですけど、引き続きブチギレていて（笑）。でも、「怒ってる」とか「キレてる」みたいなのを曲にしたのが、多分「それって、for 誰？」が初めてなんですよ。part.1と2を作ったときにはうまく書けたけど、今でも「自分がブチギレている」というところと向き合うのは、結構大事だなと思っていて。というのも、今って怒ることが大変じゃないですか。

遠山：そもそも怒るのにエネルギーを使うし、怒った先に誰かがいて、関係ない角度からも（意見が）飛んでくることもあるからね。

小出：だから、みんな先読みして怒るのをやめてしまったりするんだけど、せっかく自分は曲を作る仕事をしているから、「上手にブチギレたい」みたいな思いがあって、今回こういう曲になっていったのですが、ブチギレた結果、なぜかラブソングになっちゃったんですけどね（笑）。

遠山：ラブソングありきじゃなくて、行き着いた先がこうだったんだ。

小出：そう。上手にキレようと思って、キレ方をまとめていったらラブソングになっていった感じでした。

次回11月14日（土）の放送はROIROMの本多大夢さんと、浜川路己さんをゲストに迎えてお届けします。

＜番組概要＞

番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN

放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット

放送日時：毎週土曜 13:00～13:53

パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/

番組公式X：@JA_CDJ