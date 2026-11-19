東京ドームシティ ウィンターイルミネーション『TOKYO SNOW DOME CITY』点灯式 が19日に行われ、シナモロール、大谷映美里(＝LOVE)、山本杏奈(＝LOVE)が登壇した。

イコラブ大谷映美里と山本杏奈が東京ドーム公演への思いを語る

東京ドームシティは、11月19日から来年2月28日までの102日間、冬季限定のイルミネーションイベント『TOKYO SNOW DOME CITY』を開催。開催初日の11月19 に、点灯式を実施した。点灯式には、今回のイルミネーションでコラボしているサンリオのキャラクター「シナモロール」と、2027年1月に東京ドームでの『＝LOVE in TOKYO DOME』を控える＝LOVE より 大谷映美里、山本杏奈が登場した。

イベント冒頭、山本は「私たちの夢だった東京ドーム公演をさせていただくんですけれども、もう今からワクワクと、ちょっと緊張のドキドキと、胸がいっぱいなんですけれども」と現在の心境を明かし、「その一足先に今日この場所に来ることができて、点灯式をさせていただけるということで、とっても嬉しいです」と笑顔を見せた。

また、イベント後半、東京ドーム公演への意気込みを聞かれた大谷は「(東京ドームが)今ここから見えるんですけど、本当に大きな会場だなと思っていて。でも、みんなでずっと夢見ていた場所なので、みんなで楽しみたいなと思いますし、いつも好きでいてくださってる方に、たくさんありがとうの気持ちを伝えられるライブにできたらいいなと思います」とコメント。

一方、山本は「私たち＝LOVEは2017年に結成して、そのときにもここでライブをさせていただいたことがあって。いつかこの東京ドームにみんなで行きたいねっていうふうに話していて、それがこうして叶うときが来たっていうのが本当に嬉しくて、ファンの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。全力で＝LOVEらしく愛をたくさん届けたいと思います。頑張ります」と力強く語った。

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