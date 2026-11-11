







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は今季コンディション不良に苦しみ、最後まで二刀流を継続することができなかった。来季は復活を遂げ、チームを再びワールドシリーズ（WS）制覇へ導くような活躍が期待されるが、米メディア『ヤードバーカー』は不安視している。



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大谷は今季前半戦は投打で活躍を見せていたが、左膝や右上腕を痛めた影響で、後半戦は投手としてはプレーできず。打者としてはポストシーズンまで戦ったが、最後まで打撃不振から抜け出せなかった。



同メディアは「元MLB球団GMのジム・ボウデン氏は先日出演したラジオ番組の中で、あらかじめ登板日を決めたリリーフとして大谷を起用する案を示した。その狙いは打者として高いパフォーマンスを維持できるようにしながら、10月のポストシーズンに向けて、投手としても万全の状態に仕上げることにある」と言及。



その内の一つとして「大谷はいつまで驚異の二刀流を続けられるのか？」を挙げ、「ドジャースは来季も彼を二刀流選手として起用する方針で、さらなる負傷を防ぐために休養日を増やすことも検討している。しかし、彼は既に右肘の手術を2度受けている。チームが大谷を二刀流で起用し続けたいと考えるのは当然だが、今後も故障が重なるようであれば、それを実現するのは難しくなるかもしれない」と指摘している。











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