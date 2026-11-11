「変わらず、変わらないです。それでいきます」

ロッテの池田来翔は都城秋季キャンプでも、ZOZOマリンスタジアムで行われた秋季練習と同じように「なるべく確率良く捉えられるように。確率良く自分のタイミングを取れるようにやっていきたいので、まず動きを小さくして、そこから足を上げたり、いろんなことをやっていけたらなと思います」と、沈み込んだ構えですり足、ノーステップ気味のフォームで打っている。

白黒のバットを長く持って打っているが「今のところ変わらないですね」とのこと。

ZOZOマリンスタジアムで行われた秋季練習では「去年も言いましたけど、この秋から“芯”を作っていきたいです」と話していた。

秋季キャンプで改めて“芯”の部分について訊いてみると、「バッティングでは秋からやっていることをずっと継続してオフシーズンやって、シーズン中もそれを核にしてやっていくことです」とキッパリ。

ライナー性の打球と二塁打を目指す方向性は変わらず、これから始まるオフシーズンに向けても方向性を示して練習に取り組めている。

◆ 得点圏での打撃

今年はシーズン自己最多の86試合に出場したが、打席数は前年の249打席から94打席に減少した。来年は打席数を確保していきたいところ。

「今年チャンスでのバッティングが酷かったので、そういうところで打たないと試合に出られない。まずはランナーがいない時もそうですけど、コンタクト率を上げれば、チャンスでもまた違ったバッティングができると思うので、そこを念頭に置いてやっていきたいです」

今季の得点圏打率は.038だった。得点圏で昨季までと攻め方が変わったとかあったのだろうかーー。

「自分（の気持ち）が変わっていると思います。（打たなきゃというのが）あったので、なるべく動きを小さくして、自分は変わらないようにやっていきたいです」

その一方で、代打、代走、守備から途中出場した時の1打席目では結果を残していた。今季初安打となった4月28日の楽天戦、ファーストの守備から途中出場し1打席目にセンター前に安打。『6番・ファースト』でスタメン出場した5月17日のオリックス戦でも、1打席目にレフト前に安打を放ち、この安打をきっかけに猛打賞を達成。今季初打点を挙げた5月28日の広島戦、代打でライトへ適時三塁打。さらに今季最後の安打となった9月28日の日本ハム戦も、代打で二塁打を放っている。

途中出場からの1打席目とチャンスの時では気持ちの面も含めて変わってくるのだろうかーー。

「変わってきますね。途中から行ったら、僕の中で見逃すというのはあまりないんで、ゾーンに来たら振るんですよね。それが打ちにいけて、ボールに入れているんですけど、チャンスになると（ボールを）見ようとするから、自分のバッティングができないと思う。そこはバッティング練習から。今はチームでケースを想定してやっているので、そういうところを大事にしていきたいですね」

来季に向けた勝負は始まっている。「今やっていることをなるべく形で仕上げていって、2月1日にぶつけられるようにやっていきます」。途中出場からの1打席での勝負強さは抜群だった。得点圏で打てれば、昨季のように打席に立てる機会が増え、スタメン出場ももっと増えていくはずだ。

取材・文＝岩下雄太