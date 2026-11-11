「ルーキー最多の35本塁打」村上宗隆、新人王投票4位！　ホワイトソックス…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、9日（日本時間10日）に発表されたア・リーグ新人王の投票で4位に入った。受賞は逃したものの、同球団からは3選手がトップ10に名を連ねたと、米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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全米野球記者協会（BBWAA）が選んだア・リーグ新人王は、デトロイト・タイガースのケビン・マクゴニグル内野手だった。



ホワイトソックスから最終候補は出なかったが、村上は3位のボストン・レッドソックスのペイトン・トール投手と15ポイント差の4位。



中堅手のトリスタン・ピーターズ外野手が8位、左翼手のサム・アントナッチ外野手が9位という結果となっている。



同メディアによると「トップ10に複数の選手を送り込んだのは、ホワイトソックスの他にはクリーブランド・ガーディアンズ（パーカー・メシック、チェイス・デローター、トラビス・バザーナ）だけ」と伝えている。



今季は10人以上の選手がホワイトソックスでメジャーデビューを果たしており、クリス・ゲッツGMにとって将来に期待が持てるシーズンとなった。



村上は今季、太もも裏の肉離れの影響で127試合の出場にとどまったが、それでも新人最多の35本塁打を放ち、オールスターにも出場している。



一方で課題も残った。











三振数は196で、チームではコルソン・モンゴメリー内野手に次ぐ2位。



打率は.207にとどまり、出塁率.347、長打率.478という成績だった。



それでも選球眼は高く評価されている。



同メディアは「ベースボール・サヴァントによると、村上の四球率は99パーセンタイル」とし、低打率ながら高い出塁率を残したことを強調した。



ピーターズは156試合に出場し、打率.265、出塁率.337、長打率.437、12本塁打、56打点をマーク。



守備に加え、5試合連続本塁打を放った時期もあり、オールスターにも選ばれている。



アントナッチは元5巡目指名の選手で、2026年まで外野を守った経験がなかった。



それでも打率.277、出塁率.370、長打率.396、8本塁打を記録し、チームに勢いをもたらす存在になっている。



3人のトップ10入りについて、同メディアは「これはホワイトソックスの育成力の高さを示している」と評した。



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