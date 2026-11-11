12日から『ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026』が行われる。今回で3回目を迎える同大会は、参加資格は24歳以下、または入団3年以内、オーバーエイジ枠（29歳以下）3名までで行われる。

参加資格がありながら、代表に選出されなかった実力者は多い。投手では、工藤泰成（阪神）、木下里都（阪神）の“阪神の剛腕リリーバーコンビ”がそうだ。工藤が24年育成ドラフト1位で入団し、今季がプロ2年目。工藤は今季57試合に登板して、3勝1敗13ホールド12セーブ、防御率1.05の大活躍を見せた。木下も24年ドラフト3位で入団し、2年目の今季、45試合に登板して、4勝2敗16ホールド、防御率1.58。

高卒3年目の今季、19試合・111回2/3を投げ、12勝1敗、防御率2.10と圧倒的な成績を残した前田悠伍（ソフトバンク）もそうだ。柳川大晟（日本ハム）は5年目だが、2003年8月21日生まれの23歳で、24歳以下に該当するが、代表メンバーに選ばれなかった。柳川は今季53試合に登板して、4勝1敗5ホールド30セーブ、防御率1.56の成績を残した。

野手で言えば、泉口友汰（巨人）があてはまる。泉口は大卒・社会人でのプロ入りで、年齢は27歳だが、23年ドラフト4位で巨人に入団し今季が3年目。同期ドラフトで同じ大卒・社会人でプロ入りした佐々木俊輔（巨人）が代表入りした一方で、泉口は代表メンバーには入らなかった。泉口は昨季打率リーグ2位の.301をマークし、今季も129試合に出場して、打率.264、8本塁打、49打点だった。

今季123試合に出場して、打率.270、1本塁打、31打点、13盗塁の成績を残した滝澤夏央（西武）も03年8月13日生の23歳と参加資格があるが、代表メンバーから外れた。さらに2年連続規定打席に達した大卒3年目の中島大輔（楽天）なども代表メンバー入りとはならなかった。