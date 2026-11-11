『ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026』が12日〜15日にかけて東京ドームで開催される。

今回で3回目を迎える同大会。侍ジャパンは2017年に開催された第1回大会に優勝し、23年に行われた第2回大会でも優勝。今大会では3大会連続優勝に期待がかかる。

大会3連覇を目指す侍ジャパンは3日〜9日にかけて宮崎秋季キャンプを実施。7日にロッテと練習試合を行い14安打10得点の猛攻で10－4で勝利すると、8日の広島との練習試合にも5－1で勝利した。

練習試合に2連勝し、いよいよ本大会を迎える。

▼ 出場選手

＜監督＞

66 井口資仁

＜コーチ＞

99 田口 壮（ヘッド兼打撃コーチ）

40 大塚晶文（投手コーチ）

94 倉野信次（投手コーチ）

72 村田善則（バッテリーコーチ）

80 本多雄一（内野守備走塁コーチ）

74 河田雄祐（外野守備走塁コーチ）

＜投手＞

11 吉田聖弥（中日）

12 竹丸和幸（巨人）

14 石田裕太郎（DeNA）

16 武内夏暉（西武）

19 高橋宏斗（中日）

21 金丸夢斗（中日）

22 高太一（広島）

26 鈴木豪太（ソフトバンク）

28 松本健吾（ヤクルト）

45 九谷瑠（楽天）

47 森田駿哉（巨人）

52 篠原響（西武）

56 中森俊介（ロッテ）

＜捕手＞

5 松尾汐恩（DeNA）

7 小島大河（西武）

33 進藤勇也（日本ハム）

＜内野手＞

1 宗山塁（楽天）

8 渡部聖弥（西武）

10 佐々木泰（広島）

25 庄子雄大（ソフトバンク）

31 正木智也（ソフトバンク）※

51 山口航輝（ロッテ）※

54 山縣秀（日本ハム）

＜外野手＞

4 度会隆輝（DeNA）

6 西川史礁（ロッテ）

44 佐々木俊輔（巨人）

63 長谷川信哉（西武）

69 辰見鴻之介（広島）※

※はオーバーエイジ枠

▼ 大会日程

●11月12日（木）vsチャイニーズ・タイペイ（19時開始予定）

配 信：プライムビデオ 18 時 30 分〜

●11月13日（金）vs韓国（19時試合開始予定）

放 送：テレビ朝日系列 地上波(※一部地域を除く)18 時 50 分〜

配 信：プライムビデオ 18 時 30 分〜

●11月14日（土）vsオーストラリア（12時試合開始予定）

放 送：テレビ朝日系列 地上波 12 時〜 ※BS リレーあり

配 信：プライムビデオ 11 時 30 分〜

▼ 3位決定戦、決勝戦日程

●11月15日（日）3位決定戦（11時試合開始予定）

放 送：TBS テレビ系列 地上波 11 時〜※日本出場時のみ放送、BS リレーあり

配 信：プライムビデオ 10 時 30 分〜

●11月15日（日）決勝戦（19時試合開始予定）

放 送：TBS テレビ系列 地上波 19 時〜※日本出場時のみ放送

配 信：プライムビデオ 18 時 30 分〜

※ 15 日（日）について、地上波および BS での放送は日本戦のみ。プライムビデオはいずれの試合も配信。