『ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026』が12日〜15日にかけて東京ドームで開催される。
今回で3回目を迎える同大会。侍ジャパンは2017年に開催された第1回大会に優勝し、23年に行われた第2回大会でも優勝。今大会では3大会連続優勝に期待がかかる。
大会3連覇を目指す侍ジャパンは3日〜9日にかけて宮崎秋季キャンプを実施。7日にロッテと練習試合を行い14安打10得点の猛攻で10－4で勝利すると、8日の広島との練習試合にも5－1で勝利した。
練習試合に2連勝し、いよいよ本大会を迎える。
▼ 出場選手
＜監督＞
66 井口資仁
＜コーチ＞
99 田口 壮（ヘッド兼打撃コーチ）
40 大塚晶文（投手コーチ）
94 倉野信次（投手コーチ）
72 村田善則（バッテリーコーチ）
80 本多雄一（内野守備走塁コーチ）
74 河田雄祐（外野守備走塁コーチ）
＜投手＞
11 吉田聖弥（中日）
12 竹丸和幸（巨人）
14 石田裕太郎（DeNA）
16 武内夏暉（西武）
19 高橋宏斗（中日）
21 金丸夢斗（中日）
22 高太一（広島）
26 鈴木豪太（ソフトバンク）
28 松本健吾（ヤクルト）
45 九谷瑠（楽天）
47 森田駿哉（巨人）
52 篠原響（西武）
56 中森俊介（ロッテ）
＜捕手＞
5 松尾汐恩（DeNA）
7 小島大河（西武）
33 進藤勇也（日本ハム）
＜内野手＞
1 宗山塁（楽天）
8 渡部聖弥（西武）
10 佐々木泰（広島）
25 庄子雄大（ソフトバンク）
31 正木智也（ソフトバンク）※
51 山口航輝（ロッテ）※
54 山縣秀（日本ハム）
＜外野手＞
4 度会隆輝（DeNA）
6 西川史礁（ロッテ）
44 佐々木俊輔（巨人）
63 長谷川信哉（西武）
69 辰見鴻之介（広島）※
※はオーバーエイジ枠
▼ 大会日程
●11月12日（木）vsチャイニーズ・タイペイ（19時開始予定）
配 信：プライムビデオ 18 時 30 分〜
●11月13日（金）vs韓国（19時試合開始予定）
放 送：テレビ朝日系列 地上波(※一部地域を除く)18 時 50 分〜
配 信：プライムビデオ 18 時 30 分〜
●11月14日（土）vsオーストラリア（12時試合開始予定）
放 送：テレビ朝日系列 地上波 12 時〜 ※BS リレーあり
配 信：プライムビデオ 11 時 30 分〜
▼ 3位決定戦、決勝戦日程
●11月15日（日）3位決定戦（11時試合開始予定）
放 送：TBS テレビ系列 地上波 11 時〜※日本出場時のみ放送、BS リレーあり
配 信：プライムビデオ 10 時 30 分〜
●11月15日（日）決勝戦（19時試合開始予定）
放 送：TBS テレビ系列 地上波 19 時〜※日本出場時のみ放送
配 信：プライムビデオ 18 時 30 分〜
※ 15 日（日）について、地上波および BS での放送は日本戦のみ。プライムビデオはいずれの試合も配信。