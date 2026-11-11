チャイニーズ・タイペイ代表メンバー一覧｜陽柏翔ら28選手・背番号・所属【ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026】
「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に出場するチャイニーズ・タイペイ代表の登録選手を紹介。2026年11月11日付の最終ロースターをもとに、背番号、選手名の読み方、守備位置、投打、身長・体重、所属チーム、生年月日を掲載する。監督・コーチおよび予選の日程もまとめた。
ASIA PROFESSIONAL BASEBALL CHAMPIONSHIP 2026
FINAL ROSTER / CHINESE TAIPEI
チャイニーズ・タイペイ代表 メンバー一覧
登録28選手と監督・コーチを掲載。2026年11月11日版の最終登録資料に基づく。
代表チャイニーズ・タイペイ
登録選手28人
監督高志綱
大会期間11月12日～15日
選手構成：投手 13人 ／ 捕手 3人 ／ 内野手 9人 ／ 外野手 3人
POSITION BREAKDOWN
ポジション別の登録人数
投手13 人
捕手3 人
内野手9 人
外野手3 人
PLAYER ROSTER
チャイニーズ・タイペイ代表の登録選手一覧（28人）
背番号・名前（日本語／読み方／アルファベット）・ポジション・投打・体格・所属チーム・生年月日
背番号選手名・読み方守備位置投打身長・体重所属球団・チーム生年月日
投手 13人
0
李超 OAリー・チャオ / LEE CHAO
投手
右投右打
191cm / 95kg
WeiChuan Dragons
1999年10月23日
17
陳睦衡 チェン・ムーへン / CHEN MU-HENG
投手
右投左打
181cm / 84kg
オリックス・バファローズ
2006年3月23日
19
陳克羿 OAチェン・コーイー / CHEN KO-YI
投手
右投左打
185cm / 74kg
Rakuten Monkeys
1999年10月27日
27
鍾允華 ジョン・ユインファ / CHUNG YUN-HUA
投手
右投左打
180cm / 75kg
Uni Lions
2003年9月27日
29
徐翔聖 シュウ・ショウセイ / HSU SIANG-SHENG
投手
右投右打
188cm / 81kg
東京ヤクルトスワローズ
2005年12月17日
30
黃群 ファン・チュン / HUANG CHUN
投手
左投左打
176cm / 81kg
TSG Hawks
2003年3月18日
46
邱駿威 チウ・ジュンウエイ / CHIU CHUN-WEI
投手
右投右打
176cm / 86kg
Rakuten Monkeys
2002年11月10日
51
賴胤豪 ライ・インハオ / LAI YIN-HAO
投手
右投右打
173cm / 65kg
Rakuten Monkeys
2005年3月26日
54
林子崴 リン・ツーウェイ / LIN TZU-WEI
投手
左投左打
178cm / 80kg
Rakuten Monkeys
2002年3月22日
62
李軍 リー・ジュン / LEE CHUN
投手
左投左打
174cm / 81kg
Uni Lions
2006年3月28日
63
高偉強 ガオ・ウエイチャン / KAO WEI-CHIANG
投手
右投右打
178cm / 86kg
Uni Lions
1999年9月18日
71
盧孟揚 ルー・モンヤン / LU MENG-YANG
投手
右投左打
187cm / 72kg
CTBC Brothers
2004年5月19日
93
張誠恩 ジャン・チェンエン / CHANG CHENG-EN
投手
右投左打
178cm / 75kg
TSG Hawks
2004年9月17日
捕手 3人
4
張翔 ジャン・シャーン / CHANG HSIANG
捕手
右投右打
180cm / 88kg
Uni Lions
2003年1月22日
7
林吳晉瑋 リンウー・ジンウエイ / LIN WU CHIN-WEI
捕手
右投左打
179cm / 90kg
CTBC Brothers
2002年2月4日
91
宋嘉翔 ソン・ジャシャン / SUNG JIA-XIANG
捕手
右投左打
183cm / 85kg
Rakuten Monkeys
2004年7月22日
内野手 9人
5
王念好 ワン・ニエンハオ / WANG NIAN-HAO
内野手
右投右打
183cm / 96kg
Fubon Guardians
2005年4月29日
8
張士綸 ジャン・シールン / CHANG SHR-LUN
内野手
右投左打
180cm / 78kg
CTBC Brothers
2005年3月16日
9
張仁瑋 ジャン・レンウエイ / CHANG JEN-WEI
内野手
右投右打
171cm / 77kg
CTBC Brothers
2003年5月1日
23
劉俊緯 リオ・ジュンウエイ / LIU CHUN-WEI
内野手
右投右打
176cm / 72kg
WeiChuan Dragons
2004年9月17日
24
陽柏翔 ヨウ・ボウシャン / YANG PO-HSIANG
内野手
右投左打
174cm / 75kg
東北楽天ゴールデンイーグルス
2005年1月23日
47
林子豪 リン・ヅゥハオ / LIN TZU-HAO
内野手
右投左打
185cm / 73kg
Uni Lions
2002年3月29日
67
林泓弦 リン・ホンジェン / LIN HUNG-HSIEN
内野手
右投左打
176cm / 70kg
Uni Lions
2005年8月11日
78
董子恩 ドン・ヅゥエン / TUNG TZU-EN
内野手
右投右打
182cm / 86kg
Fubon Guardians
2003年2月28日
95
馬傑森 マー・ジエーソン / MA CHIEH-SEN
内野手
右投右打
180cm / 80kg
Rakuten Monkeys
2002年5月15日
外野手 3人
2
郭天信 OAグオ・ティエンシン / KUO TIEN-HSIN
外野手
右投左打
173cm / 70kg
WeiChuan Dragons
2000年4月15日
20
林佳緯 リン・ジャウエイ / LIN CHIA-WEI
外野手
右投左打
182cm / 74kg
Uni Lions
2005年1月11日
50
曾聖安 ズオン・シェンアン / ZENG SHENG-AN
外野手
右投左打
178cm / 78kg
WeiChuan Dragons
2006年3月28日
※スマートフォンでは表を左右にスクロールできます。投打は「投げ方・打ち方」の順。
※身長・体重・生年月日・所属は提供された最終ロースターの記載に基づきます。OA はオーバーエイジ枠。
チャイニーズ・タイペイ代表は投手13人、捕手3人、内野手9人、外野手3人を登録した。選手名は日本語の読み方と英字表記を併記し、所属チームも確認できるようにした。
MANAGER & COACHING STAFF
チャイニーズ・タイペイ代表の監督・コーチ
監督とコーチ、計7人を掲載
背番号役職監督・コーチ名所属
34
監督
高志綱ガオ・ジーガン / KAO CHIH-KANG
Uni Lions
31
コーチ
陳江和チェン・ジャンホー / CHEN CHIANG-HO
CTBC Brothers
40
コーチ
王建民オウ・ケンミン / WANG CHIEN-MING
CTBC Brothers
18
コーチ
潘威倫パン・ウエイルン / PAN WEI-LUN
Uni Lions
28
コーチ
高國輝ガオ・グオホゥイ / KAO KUO-HUI
Fubon Guardians
66
コーチ
張建銘ジャン・ジェンミン / CHANG CHIEN-MING
WeiChuan Dragons
94
コーチ
劉家豪リオ・ジャーハオ / LIU CHIA-HAO
WeiChuan Dragons
監督は高志綱。監督・コーチの役職および背番号は最終ロースターに基づく。
GROUP STAGE SCHEDULE
チャイニーズ・タイペイ代表の試合日程（予選）
2026年11月12日～14日／東京ドーム。開始時刻は日本時間
試合日開始対戦カード
11月12日（木）19:00チャイニーズ・タイペイvs日本
11月13日（金）12:00オーストラリアvsチャイニーズ・タイペイ
11月14日（土）19:00韓国vsチャイニーズ・タイペイ
※11月15日（日）は11:00から3位決定戦、19:00から決勝戦を実施。対戦カードは予選結果によって決まります。
関連リンク
出典：2026年11月11日付の大会最終ロースター、侍ジャパン公式サイト。日程は大会公式発表に基づきます。
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