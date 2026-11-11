



チャイニーズ・タイペイ代表メンバー一覧｜陽柏翔ら28選手・背番号・所属【ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026】



「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に出場するチャイニーズ・タイペイ代表の登録選手を紹介。2026年11月11日付の最終ロースターをもとに、背番号、選手名の読み方、守備位置、投打、身長・体重、所属チーム、生年月日を掲載する。監督・コーチおよび予選の日程もまとめた。

ASIA PROFESSIONAL BASEBALL CHAMPIONSHIP 2026FINAL ROSTER / CHINESE TAIPEIチャイニーズ・タイペイ代表 メンバー一覧

登録28選手と監督・コーチを掲載。2026年11月11日版の最終登録資料に基づく。

代表チャイニーズ・タイペイ登録選手28人監督高志綱大会期間11月12日～15日選手構成：投手 13人 ／ 捕手 3人 ／ 内野手 9人 ／ 外野手 3人POSITION BREAKDOWNポジション別の登録人数投手13 人捕手3 人内野手9 人外野手3 人PLAYER ROSTERチャイニーズ・タイペイ代表の登録選手一覧（28人）

背番号・名前（日本語／読み方／アルファベット）・ポジション・投打・体格・所属チーム・生年月日

背番号選手名・読み方守備位置投打身長・体重所属球団・チーム生年月日投手 13人李超 OAリー・チャオ / LEE CHAO投手右投右打191cm / 95kgWeiChuan Dragons1999年10月23日17陳睦衡 チェン・ムーへン / CHEN MU-HENG投手右投左打181cm / 84kgオリックス・バファローズ2006年3月23日19陳克羿 OAチェン・コーイー / CHEN KO-YI投手右投左打185cm / 74kgRakuten Monkeys1999年10月27日27鍾允華 ジョン・ユインファ / CHUNG YUN-HUA投手右投左打180cm / 75kgUni Lions2003年9月27日29徐翔聖 シュウ・ショウセイ / HSU SIANG-SHENG投手右投右打188cm / 81kg東京ヤクルトスワローズ2005年12月17日30黃群 ファン・チュン / HUANG CHUN投手左投左打176cm / 81kgTSG Hawks2003年3月18日46邱駿威 チウ・ジュンウエイ / CHIU CHUN-WEI投手右投右打176cm / 86kgRakuten Monkeys2002年11月10日51賴胤豪 ライ・インハオ / LAI YIN-HAO投手右投右打173cm / 65kgRakuten Monkeys2005年3月26日54林子崴 リン・ツーウェイ / LIN TZU-WEI投手左投左打178cm / 80kgRakuten Monkeys2002年3月22日62李軍 リー・ジュン / LEE CHUN投手左投左打174cm / 81kgUni Lions2006年3月28日63高偉強 ガオ・ウエイチャン / KAO WEI-CHIANG投手右投右打178cm / 86kgUni Lions1999年9月18日71盧孟揚 ルー・モンヤン / LU MENG-YANG投手右投左打187cm / 72kgCTBC Brothers2004年5月19日93張誠恩 ジャン・チェンエン / CHANG CHENG-EN投手右投左打178cm / 75kgTSG Hawks2004年9月17日捕手 3人張翔 ジャン・シャーン / CHANG HSIANG捕手右投右打180cm / 88kgUni Lions2003年1月22日林吳晉瑋 リンウー・ジンウエイ / LIN WU CHIN-WEI捕手右投左打179cm / 90kgCTBC Brothers2002年2月4日91宋嘉翔 ソン・ジャシャン / SUNG JIA-XIANG捕手右投左打183cm / 85kgRakuten Monkeys2004年7月22日内野手 9人王念好 ワン・ニエンハオ / WANG NIAN-HAO内野手右投右打183cm / 96kgFubon Guardians2005年4月29日張士綸 ジャン・シールン / CHANG SHR-LUN内野手右投左打180cm / 78kgCTBC Brothers2005年3月16日張仁瑋 ジャン・レンウエイ / CHANG JEN-WEI内野手右投右打171cm / 77kgCTBC Brothers2003年5月1日23劉俊緯 リオ・ジュンウエイ / LIU CHUN-WEI内野手右投右打176cm / 72kgWeiChuan Dragons2004年9月17日24陽柏翔 ヨウ・ボウシャン / YANG PO-HSIANG内野手右投左打174cm / 75kg東北楽天ゴールデンイーグルス2005年1月23日47林子豪 リン・ヅゥハオ / LIN TZU-HAO内野手右投左打185cm / 73kgUni Lions2002年3月29日67林泓弦 リン・ホンジェン / LIN HUNG-HSIEN内野手右投左打176cm / 70kgUni Lions2005年8月11日78董子恩 ドン・ヅゥエン / TUNG TZU-EN内野手右投右打182cm / 86kgFubon Guardians2003年2月28日95馬傑森 マー・ジエーソン / MA CHIEH-SEN内野手右投右打180cm / 80kgRakuten Monkeys2002年5月15日外野手 3人郭天信 OAグオ・ティエンシン / KUO TIEN-HSIN外野手右投左打173cm / 70kgWeiChuan Dragons2000年4月15日20林佳緯 リン・ジャウエイ / LIN CHIA-WEI外野手右投左打182cm / 74kgUni Lions2005年1月11日50曾聖安 ズオン・シェンアン / ZENG SHENG-AN外野手右投左打178cm / 78kgWeiChuan Dragons2006年3月28日※スマートフォンでは表を左右にスクロールできます。投打は「投げ方・打ち方」の順。※身長・体重・生年月日・所属は提供された最終ロースターの記載に基づきます。OA はオーバーエイジ枠。

チャイニーズ・タイペイ代表は投手13人、捕手3人、内野手9人、外野手3人を登録した。選手名は日本語の読み方と英字表記を併記し、所属チームも確認できるようにした。

MANAGER & COACHING STAFFチャイニーズ・タイペイ代表の監督・コーチ

監督とコーチ、計7人を掲載

背番号役職監督・コーチ名所属34監督高志綱ガオ・ジーガン / KAO CHIH-KANGUni Lions31コーチ陳江和チェン・ジャンホー / CHEN CHIANG-HOCTBC Brothers40コーチ王建民オウ・ケンミン / WANG CHIEN-MINGCTBC Brothers18コーチ潘威倫パン・ウエイルン / PAN WEI-LUNUni Lions28コーチ高國輝ガオ・グオホゥイ / KAO KUO-HUIFubon Guardians66コーチ張建銘ジャン・ジェンミン / CHANG CHIEN-MINGWeiChuan Dragons94コーチ劉家豪リオ・ジャーハオ / LIU CHIA-HAOWeiChuan Dragons

監督は高志綱。監督・コーチの役職および背番号は最終ロースターに基づく。

GROUP STAGE SCHEDULEチャイニーズ・タイペイ代表の試合日程（予選）

2026年11月12日～14日／東京ドーム。開始時刻は日本時間

試合日開始対戦カード11月12日（木）19:00チャイニーズ・タイペイvs日本11月13日（金）12:00オーストラリアvsチャイニーズ・タイペイ11月14日（土）19:00韓国vsチャイニーズ・タイペイ※11月15日（日）は11:00から3位決定戦、19:00から決勝戦を実施。対戦カードは予選結果によって決まります。関連リンク

出典：2026年11月11日付の大会最終ロースター、侍ジャパン公式サイト。日程は大会公式発表に基づきます。

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