TOKYO, JAPAN - NOVEMBER 11: (L-R) Manager Kao Chih-Kang of Chinese Taipei , Manager Tadahito Iguchi #66 of Samurai Japan , Manager Choi Won Ho of South Korea and Manager David Nilsson of Australia poses with the trophy during Practice Session at Tokyo Dome on November 11, 2026 in Tokyo, Japan. (Photo by Yuichi Masuda - SAMURAI JAPAN/SAMURAI JAPAN via Getty Images)



チャイニーズ・タイペイ代表メンバー一覧｜陽柏翔ら28選手・背番号・所属【ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026】

「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に出場するチャイニーズ・タイペイ代表の登録選手を紹介。2026年11月11日付の最終ロースターをもとに、背番号、選手名の読み方、守備位置、投打、身長・体重、所属チーム、生年月日を掲載する。監督・コーチおよび予選の日程もまとめた。






ASIA PROFESSIONAL BASEBALL CHAMPIONSHIP 2026
FINAL ROSTER / CHINESE TAIPEI
チャイニーズ・タイペイ代表 メンバー一覧

登録28選手と監督・コーチを掲載。2026年11月11日版の最終登録資料に基づく。




代表チャイニーズ・タイペイ
登録選手28人
監督高志綱
大会期間11月12日～15日
選手構成：投手 13人 ／ 捕手 3人 ／ 内野手 9人 ／ 外野手 3人




POSITION BREAKDOWN
ポジション別の登録人数


投手13 人

捕手3 人

内野手9 人

外野手3 人








PLAYER ROSTER
チャイニーズ・タイペイ代表の登録選手一覧（28人）

背番号・名前（日本語／読み方／アルファベット）・ポジション・投打・体格・所属チーム・生年月日







背番号選手名・読み方守備位置投打身長・体重所属球団・チーム生年月日
投手 13人

0
李超 OAリー・チャオ / LEE CHAO
投手
右投右打
191cm / 95kg
WeiChuan Dragons
1999年10月23日


17
陳睦衡 チェン・ムーへン / CHEN MU-HENG
投手
右投左打
181cm / 84kg
オリックス・バファローズ
2006年3月23日


19
陳克羿 OAチェン・コーイー / CHEN KO-YI
投手
右投左打
185cm / 74kg
Rakuten Monkeys
1999年10月27日


27
鍾允華 ジョン・ユインファ / CHUNG YUN-HUA
投手
右投左打
180cm / 75kg
Uni Lions
2003年9月27日


29
徐翔聖 シュウ・ショウセイ / HSU SIANG-SHENG
投手
右投右打
188cm / 81kg
東京ヤクルトスワローズ
2005年12月17日


30
黃群 ファン・チュン / HUANG CHUN
投手
左投左打
176cm / 81kg
TSG Hawks
2003年3月18日


46
邱駿威 チウ・ジュンウエイ / CHIU CHUN-WEI
投手
右投右打
176cm / 86kg
Rakuten Monkeys
2002年11月10日


51
賴胤豪 ライ・インハオ / LAI YIN-HAO
投手
右投右打
173cm / 65kg
Rakuten Monkeys
2005年3月26日


54
林子崴 リン・ツーウェイ / LIN TZU-WEI
投手
左投左打
178cm / 80kg
Rakuten Monkeys
2002年3月22日


62
李軍 リー・ジュン / LEE CHUN
投手
左投左打
174cm / 81kg
Uni Lions
2006年3月28日


63
高偉強 ガオ・ウエイチャン / KAO WEI-CHIANG
投手
右投右打
178cm / 86kg
Uni Lions
1999年9月18日


71
盧孟揚 ルー・モンヤン / LU MENG-YANG
投手
右投左打
187cm / 72kg
CTBC Brothers
2004年5月19日


93
張誠恩 ジャン・チェンエン / CHANG CHENG-EN
投手
右投左打
178cm / 75kg
TSG Hawks
2004年9月17日

捕手 3人

4
張翔 ジャン・シャーン / CHANG HSIANG
捕手
右投右打
180cm / 88kg
Uni Lions
2003年1月22日


7
林吳晉瑋 リンウー・ジンウエイ / LIN WU CHIN-WEI
捕手
右投左打
179cm / 90kg
CTBC Brothers
2002年2月4日


91
宋嘉翔 ソン・ジャシャン / SUNG JIA-XIANG
捕手
右投左打
183cm / 85kg
Rakuten Monkeys
2004年7月22日

内野手 9人

5
王念好 ワン・ニエンハオ / WANG NIAN-HAO
内野手
右投右打
183cm / 96kg
Fubon Guardians
2005年4月29日


8
張士綸 ジャン・シールン / CHANG SHR-LUN
内野手
右投左打
180cm / 78kg
CTBC Brothers
2005年3月16日


9
張仁瑋 ジャン・レンウエイ / CHANG JEN-WEI
内野手
右投右打
171cm / 77kg
CTBC Brothers
2003年5月1日


23
劉俊緯 リオ・ジュンウエイ / LIU CHUN-WEI
内野手
右投右打
176cm / 72kg
WeiChuan Dragons
2004年9月17日


24
陽柏翔 ヨウ・ボウシャン / YANG PO-HSIANG
内野手
右投左打
174cm / 75kg
東北楽天ゴールデンイーグルス
2005年1月23日


47
林子豪 リン・ヅゥハオ / LIN TZU-HAO
内野手
右投左打
185cm / 73kg
Uni Lions
2002年3月29日


67
林泓弦 リン・ホンジェン / LIN HUNG-HSIEN
内野手
右投左打
176cm / 70kg
Uni Lions
2005年8月11日


78
董子恩 ドン・ヅゥエン / TUNG TZU-EN
内野手
右投右打
182cm / 86kg
Fubon Guardians
2003年2月28日


95
馬傑森 マー・ジエーソン / MA CHIEH-SEN
内野手
右投右打
180cm / 80kg
Rakuten Monkeys
2002年5月15日

外野手 3人

2
郭天信 OAグオ・ティエンシン / KUO TIEN-HSIN
外野手
右投左打
173cm / 70kg
WeiChuan Dragons
2000年4月15日


20
林佳緯 リン・ジャウエイ / LIN CHIA-WEI
外野手
右投左打
182cm / 74kg
Uni Lions
2005年1月11日


50
曾聖安 ズオン・シェンアン / ZENG SHENG-AN
外野手
右投左打
178cm / 78kg
WeiChuan Dragons
2006年3月28日



※スマートフォンでは表を左右にスクロールできます。投打は「投げ方・打ち方」の順。
※身長・体重・生年月日・所属は提供された最終ロースターの記載に基づきます。OA はオーバーエイジ枠。



チャイニーズ・タイペイ代表は投手13人、捕手3人、内野手9人、外野手3人を登録した。選手名は日本語の読み方と英字表記を併記し、所属チームも確認できるようにした。








MANAGER & COACHING STAFF
チャイニーズ・タイペイ代表の監督・コーチ

監督とコーチ、計7人を掲載







背番号役職監督・コーチ名所属
34
監督
高志綱ガオ・ジーガン / KAO CHIH-KANG
Uni Lions


31
コーチ
陳江和チェン・ジャンホー / CHEN CHIANG-HO
CTBC Brothers


40
コーチ
王建民オウ・ケンミン / WANG CHIEN-MING
CTBC Brothers


18
コーチ
潘威倫パン・ウエイルン / PAN WEI-LUN
Uni Lions


28
コーチ
高國輝ガオ・グオホゥイ / KAO KUO-HUI
Fubon Guardians


66
コーチ
張建銘ジャン・ジェンミン / CHANG CHIEN-MING
WeiChuan Dragons


94
コーチ
劉家豪リオ・ジャーハオ / LIU CHIA-HAO
WeiChuan Dragons






監督は高志綱。監督・コーチの役職および背番号は最終ロースターに基づく。








GROUP STAGE SCHEDULE
チャイニーズ・タイペイ代表の試合日程（予選）

2026年11月12日～14日／東京ドーム。開始時刻は日本時間







試合日開始対戦カード
11月12日（木）19:00チャイニーズ・タイペイvs日本
11月13日（金）12:00オーストラリアvsチャイニーズ・タイペイ
11月14日（土）19:00韓国vsチャイニーズ・タイペイ


※11月15日（日）は11:00から3位決定戦、19:00から決勝戦を実施。対戦カードは予選結果によって決まります。





関連リンク




出典：2026年11月11日付の大会最終ロースター、侍ジャパン公式サイト。日程は大会公式発表に基づきます。





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