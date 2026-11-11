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元東北楽天ゴールデンイーグルス監督の平石洋介氏が11日、自身のインスタグラムを更新。来季から読売ジャイアンツの野手ディレクター統括に就任することを報告した。







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投稿では「来シーズン読売ジャイアンツの野手ディレクター統括に就任させていただくことになりました」と報告。



現場での指導から離れて過ごした約2年間については「これまでと全く違う本当に素晴らしい経験をさせてもらいました」と振り返った。



オファーを受けて「本当に悩みました」としながらも、家族と話し合って決断したことを明かし、「松井新監督をはじめ、ジャイアンツの皆様としっかりコミュニケーションを取らせていただければと思います」とつづった。年内はこれまでの活動予定があるため、年明けから正式にチームの一員として活動するという。



巨人では来季、部門別のディレクター職が新設され、平石氏は野手部門を統括する。



平石氏はPL学園高、同志社大、トヨタ自動車を経て、2004年ドラフト7巡目で楽天に入団した46歳。一軍通算122試合に出場し、2011年限りで引退した。



引退後は楽天でコーチを務め、2018年途中から監督代行として指揮を執り、2019年に監督に就任。その後は福岡ソフトバンクホークス、埼玉西武ライオンズでもコーチを務めた。





























【投稿】来季は巨人の野手ディレクター統括に…！平石洋介氏が就任を報告した投稿がこちら



平石洋介氏の公式インスタグラムより





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【了】