島根県は11月28日、広島・山口の大学や専門学校などに通う島根県出身学生を対象とした交流イベント「しまねっ子シティロゲ交流会in宮島」を、広島県・宮島で開催する。

本イベントでは、チームを組んで、地図をもとに制限時間内でチェックポイントを巡って得点を集める体験型スポーツ「シティロゲイニング」に挑戦する。広島・山口に進学した島根県出身の学生同士の交流を目的に開催するもので、島根にまつわるクイズに挑戦しながら、日本三景のひとつである「宮島」を巡る。

開催日時は11月28日の11時半～16時。昼食や表彰式も用意されており、参加費は無料。また、対象は、広島県・山口県内の大学・短期大学・専門学校などに通う島根県出身の学生とされているが、島根出身の学生1人につき、出身地を問わず同伴者1人まで参加可能。定員は50人。

当日は11時20分に宮島口フェリー乗り場に集合。新山口駅・徳山駅・広島駅・西条駅・新尾道駅・福山駅から利用できる無料送迎バスも用意されている。

なお、本イベントは日本旅行が運営・受付を担当しており、申込みには、日本旅行の申込システム「Apollon(アポロン)」への登録が必要となる。申込締切は11月19日15時まで。イベントの詳細は日本旅行の専用ページから。