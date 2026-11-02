島根県は12月5日、島根へのUターン・Iターンを考えている学生および社会人と、島根の地元企業とが対話し交流できるイベント「しまね企業EXPO in大阪」を「コングレスクエア グラングリーン大阪」(大阪府大阪市)にて開催する。

本イベントは、県外で暮らす若い世代や将来的に島根へのUターン・Iターンを考えている学生および社会人が、島根の地元企業と対話し交流できるイベント。

島根で活躍する企業やそこで働く人々を知ってもらうために、企業ブース訪問や飲食をしながらの交流会を行い、県外に住む若者・学生と島根の企業を繋ぐ出会いの場を提供。実際に働く環境や島根の企業の魅力を感じてもらう機会を創出する。

開催日時は12月5日の14時～19時15分。大阪府大阪市北区にある「コングレスクエア グラングリーン大阪」(南館4階)を会場に、特産品争奪のアイスブレイク「しまねクイズ」(14時～14時半)や、島根の企業約30社が出展する「企業ブース訪問」(～17時)を実施したのち、参加者と参加企業との交流会「しまねに乾杯!アフター交流会」(～19時15分)が開催される。

入場は無料、入退場は自由。ただし、アフター交流会の参加は先着40名となっており、12月1日まで予約を入れる必要がある。アフター交流会の参加費は社会人が2,000円、学生は無料。

なお、本イベントは東京開催も予定されており、2027年2月13日に「TODA HALL & CONFERENCE TOKYO」(東京都中央区)で開催される。詳細は後日。