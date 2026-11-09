







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季終盤、2Aからメジャーへ抜擢されたホスエ・デポーラ外野手が才能の片りんを見せた。来季は更なる飛躍が期待されるが、本人は乗り越えなければいけない課題があると考えているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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同メディアは「今季終盤にメジャーデビューを果たしたデポーラは、レギュラーシーズン11試合で打率.323、1本塁打、7打点を記録。OPSは1.000を超え、出塁率は.500に達した。打撃能力の高さに疑いの余地はないが、レギュラーの座をつかむために改善すべき課題は誰の目にも明らかだ。それは守備力である」と指摘。



続けて、「守備は自分にとって大きな改善点で、多くの批判を受けていることも知っている。でも、僕は批判されればされるほど、そこに力を注ぐタイプなんだ。だから、近いうちに自分の守備で多くの批判的な人たちを黙らせてみせるよ」という本人のコメントを伝えている。



デポーラの守備については、ブランドン・ゴームズGMも「我々には既に非常に才能豊かな選手たちが揃っている。だからこそ、彼に出場機会を見つけることが重要になる。このオフからスプリングトレーニングにかけて成長を続け、求められる水準に到達し、平均以上の守備力を備えた選手になれるようにすることも大切だ」と発破をかけているというが、来季は一皮むけた姿を見せられるだろうか。











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