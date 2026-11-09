







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、再びワールドシリーズ制覇を目指す来季へ向けた今オフの動きが注目されている。ここまでには様々な補強案が取りざたされているが、元所属選手のコーリー・シーガー内野手については避けるべきかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



現在32歳のシーガーはドジャースでメジャーデビューした2015年から今季までに、1233試合、打率.284、241本塁打、718打点といった通算成績を残している左の好打者。今季はテキサス・レンジャーズでプレーし、102試合、打率.227、20本塁打、51打点といった成績だった。



同メディアはドジャースが来季も優勝争いを続けるためには、何らかの変化が必要だ。今オフの市場には複数の獲得候補が浮上しているが、中でも特に興味深い存在がシーガーだ」としつつも、「トレードで獲得可能な状況にあるとはいえ、適切な補強候補とは言い難い。特に現時点では、チームとの相性が良いとは考えにくいだろう」と指摘。



続けて、ムーキー・ベッツ内野手と遊撃のポジションが被ること、故障が多い上に年齢も重ねてきていること、獲得には相応のコストが要求されることなどを挙げた上で、「シーガーはドジャース在籍時の636試合で104本塁打、364打点を記録し、OPSも.870という好成績を残した。しかし、これほどの実績を残したとはいえ、彼との夢の再会は見送るのが賢明だろう」と記している。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】