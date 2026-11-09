9日は、10月29日にスタートとなったFA申請手続きの締め切り日となった。

この日、DeNAの筒香嘉智が海外FA権を行使せず残留を決断。筒香は球団を通じて「悔しい形でシーズンが終わり、自分自身と向き合いながら、さまざまなことを考えました。その中で、木村球団社長から直接伝えていただいたベイスターズへの熱い思い、そして優勝への強い思いに深く心を打たれました。そして、僕自身の心の中に強く残っていたのは『この横浜の地で、この仲間たちと共に頂点に立ちたい』という変わらない思いでした。今年果たせなかったリーグ優勝の重みを胸に刻み、相川監督の下、チーム全員で同じ方向を向いて泥臭く戦い抜き、いつも背中を押してくださるファンの皆さまに結果でお応えできるよう、強い覚悟を持ってグラウンドに立ちます。来シーズンも、熱いご声援をよろしくお願いいたします」とコメントした。

阪神の梅野隆太郎もFA権を行使せず残留を発表。梅野は球団公式ホームページを通じて「これからも自分らしく、一日一日を大切にプレーしていきたいと思います。ファンの皆様とともに、また素晴らしい一年にできるよう頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします」とコメント。

また、この日はNPBから阪神・キャム・ディベイニー内野手を自由契約選手として公示されたことを発表した。

9日のストーブリーグは以下の通り。

▼ オリックス

コーチングスタッフ発表

▼ 阪神

梅野隆太郎 FA権を行使せず残留

ディベイニー 自由契約

▼ DeNA

筒香嘉智 海外FA権を行使せず残留