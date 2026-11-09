ファミリーマートは11月10日から、任天堂の「ピクミン」キャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。

対象商品を買うとオリジナル「ぷっくりシール」がもらえる

期間中、対象商品の「コカ･コーラ 500ml」「コカ･コーラゼロ 500ml」(いずれも189円)を2本同時に購入するごとに「ピクミン」オリジナルデザインの「ぷっくりシール」(全4種)が1枚もらえる。期間は11月10日10:00～11月23日。景品がなくなり次第終了となる。

オリジナルデザインPOSAカードが登場

11月10日から、「『ピクミン』オリジナルニンテンドープリペイドカード(デコピクミン デザイン)」(1,500円)を発売する。

さらに、期間中に「ファミペイ」を提示し購入すると、ファミペイ内にスタンプが1個たまる。スタンプ1つにつき、店内マルチコピー機で「選べるオリジナルブロマイド」1枚をプリントできる特典コード(プリント番号)1つと交換できる。ブロマイドのデザインは2種類から選べ、1アカウントにつき各デザイン1回まで交換できる。

対象商品購入期間は11月10日～12月28日。スタンプ交換期間は11月10日～12月31日。プリント印刷可能期間は11月10日～2027年1月11日。

グミやスタンドクリップなど「ピクミン」グッズも

11月9日から、全国のファミリーマート一部店舗で「ピクミン たべられるぅ～グミ」(129円)を順次発売している。

11月10日からは、「∞ひっこぬきピクミン Lite クリアver.」(660円)を全国のファミリーマート約1,500店で順次発売する。

「∞ひっこぬきピクミン Lite クリアver.」(660円)

11月17日10:00から「ピクミンお手伝いスタンドクリップ」(330円)をファミリーマート(一部店舗)で先行販売する。

クレーンゲーム景品にもピクミンが登場

ファミリーマートの一部クレーンゲーム設置店舗では、「ピクミン 引っこ抜きマスコット」と「ピクミン ドミノセット」を景品として展開している。いずれも1プレイ100円。景品内容は店舗によって異なり、なくなり次第終了となる。

「Pikmin Bloom」でデコピクミンに出会える

Pikmin Bloom

スマートフォン向けアプリ「Pikmin Bloom」は、ピクミンを育てながら、歩いた場所の思い出を写真とともに記録ができる「歩く」を楽しくするスマートフォン向けアプリ。そんなPikmin Bloom内で、日本国内のファミリーマート店舗に期間中にのみあらわれる「スペシャルスポット」をスワイプすると、「5周年記念のお菓子」デコピクミンになる「金の苗」と、特別なポストカードがもらえる。さらに、対象のスペシャルスポットを合計３つスワイプしてスポットチャレンジをクリアすると、赤の「フォトバッジ」デコピクミンになる「金の苗」を受け取れる。実施期間は11月10日00:00～12月7日。

GPSチェックインで限定壁紙がもらえる

任天堂のスマートフォン向けアプリ「Nintendo Store」で、キャンペーン期間中にファミリーマートの店頭で「GPSチェックイン」を行うと、限定デザインの「ピクミン」の壁紙がもらえる。

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