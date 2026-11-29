「分からないことを生成AIに聞いたり、気になるサービスをスマホで試したり。デジタルツールを使い慣れたZ世代と話していると、新しいものを日常に取り入れる気軽さが印象に残ることもあります。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代の資産運用に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「Z世代のNISA事情は?」

主人公は、Z世代の部下と資産形成について話していました。そこで、自分との違いに驚くことに。

さて、部下はの資産形成はどのような状況だったのでしょうか。

① NISAで引くほど総資産を持っていた

② すべてAIの言う通りに運用していた

③ NISAの増え方を見てドパガキ化していた

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✅Z世代の部下のNISA事情とは?……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

意外なところで才能が……

高山くんがスマホで見せた画面には、総資産1,200万円と表示されていました。Z世代の後輩と話していると、自分が「気になるけど、まだ始めていない」と思っていたことを、相手はすでに日常に取り入れていることも。身近な後輩との何気ない会話が、自分のお金との向き合い方を振り返るきっかけになることもありますよね。

▶今回の答えは① NISAで引くほど総資産を持っていた でした!

何気ない雑談から始まったお金の話。金額を知った瞬間の係長の表情は、まんが本編をチェック!!