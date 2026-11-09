セブン‐イレブン・ジャパンは11月10日から、プロバスケットボールチーム「宇都宮ブレックス」および宇都宮市と連携した「宇都宮ブレックス応援フェア」を栃木県内のセブン‐イレブン店舗で開催する。

宇都宮ブレックス応援フェア

宇都宮市制130周年を記念した応援フェア

同社では、豊かな社会と環境を未来世代につなぐことを目的とし「地域」「環境」「健康」「人財」といった4つの領域における課題に取り組み、それぞれに寄与する活動を幅広く展開している。

2024年度には「地域」との共生を目指し、プロバスケットボールチーム・宇都宮ブレックスとスポンサー契約を締結。チームが掲げる地域貢献活動の理念に賛同し、選手参加の合同出張授業や自然保護活動などを実施してきた。今回、2026年4月1日に宇都宮市が市制130周年を迎えたことを記念し、宇都宮ブレックスを応援することでアニバーサリーイヤーを盛り上げ、地域活性化に貢献したいという思いから、栃木県内のセブン‐イレブン店舗での応援フェアおよび冠試合の開催に至った。

揚げ物購入でグッズやサイン入りユニフォームがもらえる

期間中、対象店舗にて揚げ物・フランク類を一度に税込300円以上購入すると、シリアルコードが印字されたレシートが発行される。レシート1枚とノベルティグッズをその場で交換できる。また、シリアルコード6つを専用サイトに入力し応募すると、抽選で10名に選手の直筆サイン入りユニフォームが当たる。実施期間は11月10日～11月23日まで。

シリアルコード1つで交換できるノベルティグッズは、オリジナルクリアファイルまたはオリジナルステッカーのいずれか1点。宇都宮ブレックスのマスコット#028 ブレッキーや、#0 田臥勇太選手、#6 比江島慎選手ら所属選手がデザインされている。クリアファイルは各店舗先着50枚(全1種)、ステッカーは各店舗先着40枚(全4種、各10枚)を用意。いずれもなくなり次第終了となる。

限定ノベルティグッズ

限定ノベルティグッズ

シリアルコード6つで「宇都宮ブレックス選手サイン入り2026～27オーセンティックユニフォーム(ホーム)」が当たる抽選に応募できる。当選人数は10名。サインの対象選手は、#3 トレイ・ケル選手、#6 比江島慎選手、#7 小川敦也選手、#12 高島紳司選手、#33 ギャビン・エドワーズ選手の5名。各選手につき「LGサイズ」と「XLサイズ」を各1枚ずつ用意する。

注意事項、その他キャンペーン詳細は同社HPで案内している。

冠試合でハーフタイムイベントやブース出店も

11月11日にとちぎん・ブレックスアリーナ宇都宮(宇都宮市体育館)で開催される「宇都宮ブレックス 対 京都ハンナリーズ」を「セブン‐イレブン冠試合」として、会場内のビジョン演出やハーフタイムイベント、ブース出店などを行う。

ハーフタイムイベントでは、栃木県内6エリアのセブン‐イレブン店舗代表12名によるフリースローチャレンジを実施。1人1本、計12本のシュートに挑戦し、シュートが入った人数分(最大12名)、セブン&アイ・ホールディングスのプライベートブランド「セブンプレミアム」詰め合わせを観客にプレゼントする。参加には、イベント当日に発表される「キーワード」を用いたLINE抽選への応募が必要となる。

また、会場内のブースでは、セブン‐イレブンの買い物アプリ「7NOW」をダウンロードした人、先着2,000名に「セブンプレミアム カリカリコーン コンソメ」をプレゼントする。

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