セブン - イレブンは、11月11日の「チーズの日」に合わせ、濃厚なチーズプリンとカラメルムースを重ねた「なめらかチーズプリン&カラメルムース」と、もっちり食感が特徴の「ぽよもっち チーズクリーム」の2品を順次発売する。

チーズスイーツ

チーズのコクや食感を楽しむ新作スイーツ2品

11月11日の「チーズの日」に合わせ、チーズの魅力を楽しめるスイーツが登場する。

「なめらかチーズプリン&カラメルムース」(270円)は、濃厚なチーズプリンにカラメルムースを重ねた2層仕立て。チーズの豊かなコクとなめらかな舌触りに、ふんわり軽やかなムースの風味が調和する。最後のひと口まで贅沢なハーモニーを楽しめる一品だ。販売エリアは栃木県、群馬県を除く全国。

なめらかチーズプリン&カラメルムース 270円

「ぽよもっち チーズクリーム」(205.20円)は、ぽよんとした丸みのある見た目と、もっちりとした独自の生地が特徴の新食感スイーツ。中には、モッツァレラチーズをベースにしたチーズソースと、コク深いクリームチーズを合わせたクリームを包んでいる。甘じょっぱく濃厚な味わいもポイントだ。販売エリアは北海道、東北、茨城県一部、埼玉県一部、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、近畿、中国、四国、九州。静岡県、山梨県は11月17日から順次販売する。

ぽよもっち チーズクリーム 205.20円

定番人気のチーズケーキも販売中

定番商品として、「とろ生食感クリーミーチーズケーキ」(302.40円)も販売中。2種類のクリームチーズとクリームを使用し、濃厚ながらもさっぱりと食べられる味わいに仕上げた。口当たりはなめらかで、とろけるような食感が楽しめる。販売エリアは沖縄県を除く全国。