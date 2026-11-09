2026年11月のファミリーマートでは、「一番くじ ワンピース～あにまる大集合！～」「一番くじ ドラゴンボール Fantastic Adventure 3」が発売されます。

『ONE PIECE』に登場する動物キャラクターたちをモチーフにした雑貨や、孫悟空とブルマらの印象的なシーンを再現したアイテムなど、11月のラインアップをチェックしていきましょう。

チョッパーやカルーたちが大集合! 一番くじ ワンピース～あにまる大集合！～

「一番くじ ワンピース～あにまる大集合！～」は、11月14日よりファミリーマート、麦わらストア、一番くじ公式ショップなどで順次発売予定。価格は1回750円です。

『ONE PIECE』に登場する動物キャラクターたちがテーマ。チョッパーのフィギュアを使った実用雑貨をはじめ、一番くじ描きおろしイラストを使用したブランケットやタオル、超カルガモ部隊のアクリルスタンドなどがラインアップされています。

主な賞品

A賞 チョッパーのマルチスタンド

薬を調合するチョッパーの姿を約10cmで立体化。試験管部分には、ペンやブラシなどの細いアイテムを立てて使うことができます。

B賞 あにまるブランケット

一番くじ描きおろしのデフォルメイラストをデザインした、約90cmのブランケット。フランネル素材を使用したアイテムです。

C賞 あにまるマグカップ

ラパーンとクンフージュゴンをモチーフにした約10cmのマグカップ。キャラクターの腕が持ち手になったデザインで、全2種から選べます。

D賞 ヘッドマグネット

シュシュ、ラブーン、クンフージュゴン、ベポの顔を立体化した約5cmのヘッドマグネット。全4種です。

このほか、E賞「タオルコレクション」、F賞「超カルガモ部隊 アクリルスタンド」、G賞「あにまるステッカーコレクション」、H賞「あにまるラバーコレクション」もラインアップされています。

ラストワン賞は「カルー ビッグぬいぐるみ」

最後のくじを引くと手に入るラストワン賞には、「カルー ビッグぬいぐるみ」が登場。約40cmの存在感あるサイズでカルーをぬいぐるみ化しています。

悟空、ブルマ、ウーロンが牛魔王の車に! 一番くじ ドラゴンボール Fantastic Adventure 3

「一番くじ ドラゴンボール Fantastic Adventure 3」は、11月28日よりファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキなどで順次発売予定。価格は1回800円です。オンライン販売は12月1日17時より開始予定です。

『ドラゴンボール』の印象的なシーンを、フィギュアや実用雑貨で楽しめる「Fantastic Adventure」シリーズ第3弾。孫悟空、ブルマ、ウーロンが牛魔王の車に乗った姿を再現したフィギュアをはじめ、ランチをモチーフにしたティッシュケースなどがそろいます。

主な賞品

A賞 孫悟空＆ブルマ＆ウーロン 牛魔王の車フィギュア

牛魔王の車に乗る孫悟空、ブルマ、ウーロンを約20cmで立体化。車体やキャラクターまで作り込まれたフィギュアです。

B賞 ランチのティッシュケース

ランチが登場する劇中シーンをモチーフにした、約23cmのティッシュケース。3体のぬいぐるみが付属します。

C賞 扉絵風ブランケット

『ドラゴンボール』の扉絵を思わせるデザインを使用した、約100cmのブランケットです。

D賞 お茶碗

孫悟空とチチをデザインした約12cmのお茶碗。全2種です。

E賞 ちらりんフレンズ

悟空たちがひょっこり顔を出す姿を立体化した、約5cmのミニフィギュア。全3種がラインアップされています。

このほか、F賞「アクリルマグネット」、G賞「巾着・タオルアソート」、H賞「ラバーアソート」、I賞「ジッパーバッグ＆ステッカーセット」も登場します。

ラストワン賞は「孫悟空＆ブルマ フィギュア」

ラストワン賞には、孫悟空とブルマが初めて出会う印象的なシーンを再現した「孫悟空＆ブルマ フィギュア」が登場。約17cmのジオラマ風フィギュアで、物語の始まりを象徴する場面を立体化しています。

11月のファミリーマートでは、『ONE PIECE』と『ドラゴンボール』の一番くじが登場。キャラクターを立体化したフィギュアだけでなく、ブランケットやマグカップ、ティッシュケースなど、日常で使えるアイテムも豊富にそろっています。