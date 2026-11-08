バンダイのカプセルトイ「ガシャポン」から、「beco+81 ライトマスコット」が2026年11月より発売されます。人気イラストレーター・beco+81が手掛ける「しりみみうさぎ」の世界観をそのまま再現した、かわいらしいライトマスコットです。

SNSで人気を集めるイラストレーター・beco+81が描く「しりみみうさぎ」が、ライトマスコットになって登場します。

本商品は約5.5cmサイズながら、それぞれ異なるシチュエーションのしりみみうさぎを立体化。裏面のスイッチでON/OFFの切り替えが可能で、ほんのりと優しい光を楽しめます。独特のゆるさとどこか切なさを感じる表情はそのままに、作品の空気感まで表現されているのが魅力。デスクやベッドサイドに飾れば、小さな癒やし空間を演出してくれそうです。

しりみみうさぎファンはもちろん、かわいいインテリア雑貨が好きな人にも注目のアイテムとなっています。

発売情報

バンダイ

beco+81 ライトマスコット

2026年11月

全5種

500円

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

おまる

アヒルのおまるに腰掛けたしりみみうさぎを立体化。大きな星形サングラスまで再現されており、思わずクスッとしてしまうデザインです。

ライトを点灯すると優しい青白い光が広がり、独特な世界観を楽しむことができます。SNSに投稿したくなるインパクトも魅力です。

ファーコート

大きなサングラスとバラが印象的なファーコート姿。ファッションアイコンのような存在感を放っています。

ボリューム感のあるコートや小物まで丁寧に造形されており、しりみみうさぎらしいシュールなかわいさを堪能できます。

パック

フェイスパックをしながらくつろぐ姿を再現。どこか生活感のあるシチュエーションがbeco+81作品らしい魅力です。

ライトを点けるとほんのりピンク色に光り、癒やし効果も抜群。見ているだけでリラックスできそうです。

ねそべり

ぐでっと寝転がるしりみみうさぎを立体化。力の抜けたポーズがたまらなくかわいらしい仕上がりです。

約5.5cmサイズながら表情もしっかり再現。デスクの片隅に置いておくだけでも癒やされそうです。

ぷかぷか

サングラスを掛けてリラックスするしりみみうさぎがラインナップ。マイペースな雰囲気が伝わってきます。

光ることで幻想的な雰囲気が加わり、インテリアとしても映えるアイテム。全種の中でも特にSNS映えしそうなデザインです。

SNSでの反響

「どう考えても「おまる」が欲しすぎる。」

「らぶりーすぎ💡」

「コンプリートして部屋の電気消してこれを眺めるだけの時間を作ります」