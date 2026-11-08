バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「PROJECT R.E.D. まちぼうけ」を2026年11月 第2週より発売します。全4種で価格は400円。

バンダイが展開するオリジナル特撮プロジェクト「PROJECT R.E.D.」に登場するキャラクターたちが「まちぼうけ」シリーズに仲間入りします。普段は宇宙や異世界で戦うヒーローたちが、まるで誰かを待っているかのような座りポーズになったギャップが魅力です。特徴的なスーツデザインやカラーリングはそのままに、デフォルメならではのかわいらしさをプラス。

ヒーローらしい力強さと「まちぼうけ」シリーズ特有のゆるさが絶妙に融合したアイテムとなっています。

PROJECT R.E.D.ファンはもちろん、特撮フィギュア好きなら全種そろえたくなるラインナップです。

発売情報

バンダイ

PROJECT R.E.D.

2026年11月第2週

全4種

400円

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

ギャバン・インフィニティ

「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」の主人公がまちぼうけスタイルで登場。メタリックなスーツデザインを残しつつ、ちょこんと座る姿が印象的です。 SNSでは「お前は待ちぼうけさせてる側だろ」との声も…？

ギャバン・ブシドー

武士道を思わせるデザインが特徴のギャバン・ブシドーを立体化。落ち着いたカラーリングもしっかり再現されています。

戦闘時の勇ましい姿との対比も見どころ。ファンならニヤリとしてしまう仕上がりです。

ギャバン・ルミナス

鮮やかなカラーリングが目を引くギャバン・ルミナスがラインナップ。デフォルメされても存在感は抜群です。

細かな意匠まで再現されており、小さなサイズながら「想像以上です!」と言いたくなるかも!?

キャプテン・オメガホーン

「角醒ハンター オメガホーン」からキャプテン・オメガホーンが参戦。キャップのようなマスクなど、特徴的なシルエットも忠実に再現されています。

ヒーローらしい威厳を残しながらも、まちぼうけらしいゆるさを感じるデザイン。『超ギャバン』と『オメガホーン』のクロスオーバーで盛り上がってきた今だからこそ揃えたくなるキャラクターです。

SNSでの反響

「赤ピカピカ兄さんは自分が一体誰を待ちぼうけさせてるか胸に手を当ててよくよく考えて欲しいな」

「マジかこれ！？流石に全種欲しいわww」

「ブシドー、『怜慈殿…。』って絶対呟いてる😂😂😂」