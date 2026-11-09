職場の人へのメッセージは、相手が上司か同僚かによっても言葉選びが変わるもの。Z世代の後輩とやり取りするなかで、自分との書き方の違いを感じる場面もありそうです。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代からの欠勤メッセージに関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「送られてきた『欠勤メッセージ』に、上司が和んだ理由は?」

パソコンに向かっていた上司のもとに、Z世代の部下からメッセージが届きました。内容は、体調不良で仕事を休みたいという連絡です。この連絡を読み、なぜかほっこりとした表情の上司。

さて、このメッセージを読んだ上司は、なぜ和んだのでしょうか?

① 絵文字がたくさんついていたから

② 丁寧すぎて用件がわからなかったから

③ 仮病でないと伝えるため、ボイスメッセージだったから

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✅部下から届いた欠勤メッセージ。その内容は……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

いろんな想いがつまった「欠席メッセージ」

悪いことをしているわけではないのに、欠勤を伝える連絡には気を遣ってしまうもの。今回のZ世代の部下は、絵文字をたっぷり添えてお休みをお願いしました。そのメッセージに和む上司の表情に、こちらもほっこりしますね。

▶今回の答えは① 絵文字がたくさんついていたから でした!

部下からの「ほっこりメッセージ」の全容は、まんが本編をチェック!!