『映画 タコピーの原罪 -ありがとう、また明日-』の入場者特典第1弾が「タコピー スクイーズ」に決定した。
配布期間は11月27日から12月3日まで。作中で印象的に描かれるタコピーの柔らかな質感をイメージした、もちもち仕様のアイテムだ。
スクイーズは、ぎゅっと握っても元に戻る仕様。タコピーのもちもちとした感触を楽しめる。
この発表にSNSでは、「こんなに小さかったら足で踏めない！！」「絶対欲しい！」「踏み放題…ってコト！？名シーン再現アツいです」「潰したくなるね」「ちゃんと潰す用と飾る用2つ欲しい」と、ついあのシーンを想像してしまう人が。
特典は数量限定で、1人につき1回の鑑賞で1点配布。なくなり次第終了となる。
˗ˏˋ🌟入場者特典 第1⃣弾決定🌟ˎˊ˗ 『タコピー スクイーズ』 配布期間：11/27（金）～12/3（木） 作中で印象的に描かれるタコピーの柔らかな質感をイメージし、ぎゅっとしても元に戻るもちもち仕様✊ 数量限定・無くなり次第終了なので、是非劇場で手に入れてください🐙 #タコピーの原罪 #タコピー映画— 『タコピーの原罪』アニメ公式｜劇場公開決定！ (@takopi_pr) November 7, 2026