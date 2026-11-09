『映画 タコピーの原罪 -ありがとう、また明日-』の入場者特典第1弾が「タコピー スクイーズ」に決定した。

配布期間は11月27日から12月3日まで。作中で印象的に描かれるタコピーの柔らかな質感をイメージした、もちもち仕様のアイテムだ。

スクイーズは、ぎゅっと握っても元に戻る仕様。タコピーのもちもちとした感触を楽しめる。

この発表にSNSでは、「こんなに小さかったら足で踏めない！！」「絶対欲しい！」「踏み放題…ってコト！？名シーン再現アツいです」「潰したくなるね」「ちゃんと潰す用と飾る用2つ欲しい」と、ついあのシーンを想像してしまう人が。

特典は数量限定で、1人につき1回の鑑賞で1点配布。なくなり次第終了となる。