「ABEMA」のアニメ・ポップカルチャー情報番組『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#104が放送され、ゲストとして声優のとタレントの柴田理恵が出演した。

番組では秋アニメ『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに「強化ポイント」を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～』（通称『チー付与』）を特集。

作中で“暗殺の母”を演じる柴田理恵は、出演オファーを受けた当時について「私、あらすじ聞いてなかったの」と振り返り、「チートって（言葉が）何だか分からなくて」と異世界ファンタジー特有の用語に戸惑ったことを明かした。また、「セカンドライフと言っても、私たちの老後のような世界と思うし」「ギルドっていうと組合じゃないの？」と語り、スタジオの笑いを誘った。

その後、原作漫画を読むうちに作品の魅力に惹かれたという柴田理恵。演じる“暗殺の母”については「うちのお母さんにそっくり」と語るなど、役柄への親近感も明かした。

さらに、アフレコ現場でのエピソードにも言及。ほかの声優陣との収録に緊張したという柴田理恵は、セリフのタイミングに苦戦していた際、主人公レイン役の山下大輝から「慌てないでゆっくりやっていいですよ」と声をかけられたことを振り返り、その優しさに感謝した。

作品の魅力を語るコーナーでは、柴田理恵が「身につまされる深い話」と表現。主人公が不当に追放される展開や登場人物たちが抱えるトラウマに触れ、「現実社会を反映している」とコメントした。一方、は「寒暖差すごいけど大丈夫？」と独特な表現で作品を紹介し、「異世界ファンタジーの皮を被った、とってもクレイジーな作品」と魅力を語った。

また、番組後半ではアニソン歌手の亜咲花に密着した特別企画も放送。デビュー10周年を迎えた亜咲花は、『ゆるキャン△』の主題歌「SHINY DAYS」の再レコーディングに挑み、自身の成長を振り返った。

さらに、アニソン歌手を志したきっかけについても告白。14歳の頃に自身の音楽の才能を見出してくれた恩師の死をきっかけに歌の道へ進んだことを明かし、「歌も自分のためじゃなくて、誰かのために歌いたい」「作品を彩るための音楽を作るというマインドは変わらない」と語った。さらに「死んでもアニソン歌手です。天国でもアニソン歌手です」とアニソンへの強い思いを熱弁し、スタジオから称賛を受けた。

『SHIBUYA ANIME BASE』#104は現在、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。

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