ファミリーマートは11月10日から、『パンどろぼう』とのコラボレーションキャンペーン、「パンどろぼう×ファミリーマート ～いとしい いとしい ファミマのパン～」を全国のファミリーマートで実施する。

『パンどろぼう』限定パッケージのコラボパンなどが登場

パンどろぼうは、シリーズ累計発行部数620万部を突破した"令和で最も売れている"児童書。今回のキャンペーンでは、作者の柴田ケイコ先生が描き下ろしたイラストを使用した限定パッケージのオリジナルパンなどが登場する。

「木の実のパン・オ・ショコラ」(198円)は、なめらかなチョコとクラッシュアーモンドを包み焼き上げたパン・オ・ショコラ。表面にはスライスアーモンドをトッピングした。パッケージは、ファミマルベーカリーロゴ入りのコンビニ袋を持ったパンどろぼうが目印のオリジナルデザイン。

「メープルケーキ」(168円)は、粒状のメープルフィリングをトッピングした、しっとりとした食感のメープル味のケーキ。

11月3日より発売中の「パンどろぼうタンブラー付きフルーツカップ」(975円)は、パンどろぼうデザインのタンブラーと、マンゴー果肉とピューレが入ったフルーツカップ「至福のマンゴー」が楽しめる商品。

パンを3つ買うと限定グッズがもらえる

期間中、パンを3個購入で、パンどろぼうをモチーフにした限定のキャンペーンオリジナルグッズがいずれか1個もらえる。いずれも景品がなくなり次第終了となる。

第1弾は11月10日10:00～11月23日で、景品は「パンクリップ」 全1種類。パンやお菓子の袋留めとして食材の保存ができたり、手帳やメモを挟んだり使い方はいろいろ。ぷっくりとした半立体仕様のクリップなので、キャラクターの可愛さが目を引く限定グッズ。

第2弾は11月17日 10:00～11月23日で、景品は「ミニポーチ」 全1種類。バケットを抱きしめるかわいいパンどろぼうが目印。カラビナつきで、リュックやトートバッグにもつけることができる。

「ファミペイ」提示でクーポンがあたるファミペイゲーム

期間中、パン売場の商品を1個購入時にアプリ「ファミペイ」を提示すると、ファミマルベーカリーに使える割引クーポンがあたるコラボオリジナルゲーム「パンどろぼう 絵合わせゲーム」の挑戦権が進呈される。1等のパン100円引きクーポンは1,000名に、2等のパン30円引きクーポンは14,000名にあたる。

ゲーム挑戦権獲得期間は11月10日0:00～11月23日23:59、ゲーム挑戦権有効期間は11月10日0:00～11月24日23:59、クーポン利用期限は取得日～12月31日。

ファミマでしか手に入らないパンどろぼう限定グッズが登場

コラボキャンペーンにあわせて、ファミリーマート限定の特別なグッズを発売する。

「パンどろぼう レイヤーアクリルキーホルダー」(880円)は、2層のレイヤー仕様で立体感のあるアクリルキーホルダー。 食パンやメロンパンなどコンビニでもお馴染みのパンと、かわいいパンどろぼうがデザインされたオリジナルグッズ。全5種のランダム販売となる。

「パンどろぼう エコバッグ」(1,980円)は、コンビニのレジ袋風デザインが限定感のあるエコバッグ。スナップボタンでコンパクトにまとめるため、持ち運びにも便利なアイテム。

『パンどろぼう』がレシート風デザインシールになって登場

期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、パンどろぼうのイラストを使ったコンビニレシート風シール(L判300円/2L判500円)を発売する。絵本シリーズ最新刊『パンどろぼうとさすらいラーメン』のイラストも登場する。

オリジナルグッズや商品がセットになってあたるSNSキャンペーン

キャンペーン関連のオリジナルグッズや商品がセットになってあたるSNSキャンペーン

同社公式Xアカウント(@famima_now)をフォローの上、対象ポストをリポストすると、キャンペーン関連グッズや商品のコンプリートセットが抽選で10名に当たる。キャンペーン期間は11月12日～11月23日。

(C)Keiko Shibata／KADOKAWA