







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフも様々なFA・トレード補強案が取りざたされている。シンシナティ・レッズ所属のエリー・デラクルス内野手の獲得は特に注目度が高い案だが、米メディア『ファンサイデッド』は現実味に乏しいと否定的にみているようだ。



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現在24歳のデラクルスは今季、球団史上4人目となる“30-30”を達成するなど走攻守にハイレベルなスター選手。昨オフには、球団史上最高額となる10年2億2500万ドルを超える契約延長オファーを拒否したことも話題となっている。



そのデラクルスについて、同メディアは「レッズが今オフ、オファーに耳を傾ける可能性は十分にあると思う。今季は期待外れの結果に終わり、打線には補強すべき穴が数多く残されている。その一方で、球団オーナー側には積極的に資金を投じる姿勢がほとんど見られない。そうした状況を考えれば、チームの顔である彼を放出し、球団の将来を大きく変えるほどの見返りを得ようとする展開も想像に難くない」と指摘。



ただ、「交渉の主導権を完全に握っているのはレッズだ。彼はFAになるまでまだ3年残っているため、他球団から要求を満たす対価が提示されなければ、無理にトレードを成立させる必要はない。放出を決断させるには、誰もが驚くような破格のオファーが必要になるだろうが、そのようなオファーが実現するとは思えない」との見解を示している。











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