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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手について、アンドリュー・フリードマン編成本部長が今季後半の成長を高く評価した。来季に向けてさらなる飛躍を期待しているというが、まだ佐々木には厳しい声も寄せられている。米メディア『ドジャース・ビート』のスティーブ・ウェブ記者が11月5日（日本時間6日）に言及した。



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佐々木は今季、スプリングトレーニングから調子が上がらず、シーズン序盤は思ったような投球ができていなかった。後半も右手中指のマメの影響で戦列を離れ、復帰後はリリーフに回る場面も見られた。



その佐々木についてフリードマン編成本部長は「後半戦は素晴らしかったと思う。スプリットを調整した時期を境に、後半戦で一気に良くなった」と語った。



さらに耐久性についても「マメを除けば、最初から最後まで投げ続け、我々の先発投手の中でもより耐久性のある1人だった」と評価している。



球団からは一定の評価を得ている佐々木だが、ウェブ氏は「彼は並外れた投球を武器にメジャーリーグデビューを果たした。しかし、その才能がシーズンを通してどのように発揮されるかについては、多くの疑問が投げかけられている」と言及した。



大きな期待を背負ってドジャースに入団した佐々木だが、まだそれに応える成績を残せていない。来季こそは1年を通して先発ローテーションを守り、本来の実力が発揮されるシーズンとなってほしい。











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