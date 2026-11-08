







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、FAとなったタリック・スクーバル投手の去就が注目されている。争奪戦に敗れた場合を想定し、様々なトレード案も浮上している状況だが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、逆に何も動かないのも一手ではと主張している。



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同メディアは「スクーバルが残留するのか、それともドジャースでさえ手が出せないほどの高額契約を求めるのかは、時間がたたなければ分からない。ESPNのジェフ・パッサン記者は最近、ドジャース以外で獲得先として最も有力なのはニューヨーク・メッツだと指摘した。仮に今オフ退団することになった場合、その穴を埋めるために検討すべき3つの代替案を紹介する」と言及。



それとは別に、最後に追加で挙げたのが「何もしない」ことで、「ドジャースは先発ローテの穴を埋めるために何もせずとも、優勝争いを続けられる可能性は十分にある。直近2度のワールドシリーズ（WS）制覇は、いずれもスクーバル抜きで成し遂げたものだ。特に2024年は故障者が相次ぎ、WSにたどり着く頃には先発ローテが満身創痍の状態だったにもかかわらず頂点に立った」と記している。



スクーバルの新契約がどこまで高騰するかは未知数な部分も多いが、今後の展開にも要注目だ。











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