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ロサンゼルス・ドジャースのクリス・ブービック投手は今オフにフリーエージェント（FA）となり、そのまま退団する可能性が高いとの見方がある。故障歴から救援起用が有力視される一方、先発投手として評価する球団があれば、より大きな契約を勝ち取るかもしれない。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が11月5日（日本時間6日）に言及した。



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29歳のブービックは今季のトレード期限前、カンザスシティ・ロイヤルズからドジャースへ移籍。当時は故障中で、ポストシーズンにブルペンの選択肢になれるかを見込んでの獲得だった。



9月にドジャースデビューを果たし、レギュラーシーズンでは5試合に登板して4回2/3を無失点、奪三振5、無四球と好投した。その結果、ポストシーズンのロースターにも入ったが、プレーオフでは1回1/3で失点2、防御率13.50に終わった。



ブービックには現在、2年総額1800万ドル（約28.4億円）程度の契約が予想されている。一方で先発投手を必要とする球団は多く、ブービックをローテーション候補として評価するチームが現れれば、より大型の複数年契約を得る可能性もある。



注目の集まるブービックの去就について、カムラス氏は「ドジャースは今季、彼がチームに貢献できるかどうかを見極めようとしていたが、最終的に球団を去ることはほぼ確実だ」と言及した。



ドジャースは今季も大谷翔平選手をはじめ、ブレイク・スネル投手やタイラー・グラスノー投手らの負傷離脱に苦しんだ。来季はさらに投手陣の層を厚くするために、ブービック以外の選択肢を求めるかもしれない。











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