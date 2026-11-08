有吉弘行「天下一品」では断然“あっさり”派!? 「みんな『信じられない』って…」

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。11月のアシスタントはタイムマシーン3号の山本浩司とアルコ＆ピースの平子祐希です（この日は平子が欠席のため、アルコ＆ピースの酒井健太が代理出演しました）。11月1日（日）の放送では、ラーメンチェーン店「天下一品」の思い出を語る場面がありました。

◆「天下一品」であっさり一択の理由

1週間のニュースを有吉にスッキリさせてもらうコーナー「スッキリしないニュース」では、「天下一品」都内21店舗のなかで最も古い池尻店が、ビルの老朽化により閉店したニュースをピックアップしました。

有吉は、同店の隣にあったうどん屋にもよく足を運んでいたと振り返り、「どっちも深夜までやっていて、昔は深夜まで仕事をすることが多かったから、営業している店はありがたかった。めっちゃうまかったから、ちょっと悲しい」としみじみ語ります。

また、「天下一品」は“こってりスープ”が有名ですが、有吉は「あのドロドロな感じがちょっと苦手でさ……俺、いまだにずっと“あっさり”で食べてる」と告白すると、山本と酒井は「ええっ!?」と驚きの声を上げます。

有吉は、京都のラーメン店「本家第一旭」のようなあっさり系のラーメンが好みだと明かし、「『天下一品』のあっさりも、そういう京都っぽいラーメンで普通に好きでさ。みんなから『信じられない』って言われるけど、俺は本当に好き」と“あっさり”を絶賛します。

そして最後に、建物の老朽化による閉店が多いことにも触れ、「場所が変わると、雰囲気もちょっと違ったりするから、なかなかね……」と惜しむように語っていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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