







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間6日、大谷とマックス・マンシー内野手がシルバースラッガー（SS）賞の最終候補に入ったことがMLBから発表された。大谷は4年連続5度目、マンシーは初受賞がかかるが、米メディア『ドジャースウェイ』はマンシーの初受賞を熱望している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



マンシーはシカゴ・カブス所属のアレックス・ブレグマン内野手とともに、ナリーグ三塁手部門の最終候補に選出。両者の今季成績は、マンシーが149試合、打率.252、29本塁打、76打点。ブレグマンが155試合、打率.265、28本塁打、93打点といった数字になっている。



同メディアは「マンシーとブレグマンは、打撃成績の多くの面で非常に似通ったシーズンを送っており、両者の争いは接戦になることが予想される。本塁打数ではマンシーが、打点ではブレグマンが相手を上回っている。また、OPSはマンシーが.837、ブレグマンが.819、OPS+もマンシーが128、ブレグマンが124と、いずれもマンシーがわずかにリードしている」と言及。



その上で、「投票者たちには、ブレグマンの方が優れている打点の数字に惑わされることなく、実際の成績をしっかりと見極め、その背景にある事情も考慮してほしいところだ。マンシーは、過去10年間のドジャースで最も過小評価されてきた選手かもしれない。今なお十分な結果を残しており、チームに欠かせない存在であり続けている」と主張している。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】