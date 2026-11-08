







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、主力先発の一人であるタリック・スクーバル投手がFAとなっている。当然、再契約へ向け争奪戦に参戦すると見込まれるが、カイル・タッカー外野手の契約が重荷になるかもしれない。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。



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ドジャースは昨オフ、4年2億4000万ドルという条件でタッカー争奪戦に勝利。しかし、迎えた今季は154試合、打率.233、17本塁打、70打点と、給料には到底見合っていないような数字にとどまった。



同メディアは「メジャーのほぼすべての球団が、少なくとも一つは足かせとなる大型契約を抱えている。そうした契約の存在が、チームを大きく変えるような補強を実現できるか、それとも現状から抜け出せないまま終わるかを左右する可能性がある」としつつ、“不良債権”となっている契約を球団ごとに紹介。



ドジャースについてはタッカーの契約を挙げ、「不振のシーズンを送ったものの、最後は好調な形で締めくくったことも事実だ。とはいえ、とはいえ、この選手は4年契約で平均年俸6000万ドルを与えられ、2027年には8100万ドル以上を稼ぐ予定だ。これはドジャースにとっても途方もない金額であり、サラリーキャップ制度の導入が現実味を帯びていることを考えると、スクーバルとの再契約を実現したり、打線を強化したりする上で大きな障害となるだろう」と記している。











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