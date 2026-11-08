ソフトバンクは8日、2027年度のコーチングスタッフを発表した。
▼ 一軍
監督：小久保裕紀
野手チーフコーチ：村松有人
打撃コーチ兼スキルコーチ：長谷川勇也
内野守備走塁兼作戦コーチ：本多雄一
外野守備走塁兼作戦コーチ：大西崇之
バッテリーコーチ：細川亨
▼ 二軍
監督：斉藤和巳
投手コーチ（チーフ）：奥村政稔
打撃コーチ：森笠繁
内野守備走塁コーチ：金子圭輔
バッテリーコーチ：清水将海
▼ 三軍
監督：大越基
投手コーチ（チーフ）：フェリペ ナテル
打撃コーチ：大道典良
内野守備走塁コーチ：髙田知季
外野守備走塁コーチ：城所龍磨
バッテリーコーチ：髙谷裕亮
▼ 四軍
チーフ兼守備走塁コーチ：笹川隆
打撃コーチ：中谷将大
ファーム投手コーチ：若田部健一
ファーム投手コーチ：星野順治
ファーム投手コーチ：牧田和久
コーディネーター統括（兼内野守備）：奈良原浩
コーディネーター（投手統括）：福山龍太郎
コーディネーター（投手）：川越英隆
コーディネーター（投手）：中田賢一
コーディネーター（野手統括）：荒金久雄
コーディネーター（打撃）：関川浩一
コーディネーター（バッテリー）：森浩之
コーディネーター（外野守備走塁）：井出竜也