ソフトバンクは8日、2027年度のコーチングスタッフを発表した。 ▼ 一軍 監督：小久保裕紀 野手チーフコーチ：村松有人 打撃コーチ兼スキルコーチ：長谷川勇也 内野守備走塁兼作戦コーチ：本多雄一 外野守備走塁兼作戦コーチ：大西崇之 バッテリーコーチ：細川亨 ▼ 二軍 監督：斉藤和巳 投手コーチ（チーフ）：奥村政稔 打撃コーチ：森笠繁 内野守備走塁コーチ：金子圭輔 バッテリーコーチ：清水将海 ▼ 三軍 監督：大越基 投手コーチ（チーフ）：フェリペ ナテル 打撃コーチ：大道典良 内野守備走塁コーチ：髙田知季 外野守備走塁コーチ：城所龍磨 バッテリーコーチ：髙谷裕亮 ▼ 四軍 チーフ兼守備走塁コーチ：笹川隆 打撃コーチ：中谷将大 ファーム投手コーチ：若田部健一 ファーム投手コーチ：星野順治 ファーム投手コーチ：牧田和久 コーディネーター統括（兼内野守備）：奈良原浩 コーディネーター（投手統括）：福山龍太郎 コーディネーター（投手）：川越英隆 コーディネーター（投手）：中田賢一 コーディネーター（野手統括）：荒金久雄 コーディネーター（打撃）：関川浩一 コーディネーター（バッテリー）：森浩之 コーディネーター（外野守備走塁）：井出竜也

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