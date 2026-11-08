ソフトバンク・小久保裕紀監督 (C)Kyodo News

　ソフトバンクは8日、2027年度のコーチングスタッフを発表した。

▼ 一軍

監督：小久保裕紀

野手チーフコーチ：村松有人

打撃コーチ兼スキルコーチ：長谷川勇也

内野守備走塁兼作戦コーチ：本多雄一

外野守備走塁兼作戦コーチ：大西崇之

バッテリーコーチ：細川亨

▼ 二軍

監督：斉藤和巳

投手コーチ（チーフ）：奥村政稔

打撃コーチ：森笠繁

内野守備走塁コーチ：金子圭輔

バッテリーコーチ：清水将海

▼ 三軍

監督：大越基

投手コーチ（チーフ）：フェリペ ナテル

打撃コーチ：大道典良

内野守備走塁コーチ：髙田知季

外野守備走塁コーチ：城所龍磨

バッテリーコーチ：髙谷裕亮

▼ 四軍

チーフ兼守備走塁コーチ：笹川隆

打撃コーチ：中谷将大

ファーム投手コーチ：若田部健一

ファーム投手コーチ：星野順治

ファーム投手コーチ：牧田和久

コーディネーター統括（兼内野守備）：奈良原浩

コーディネーター（投手統括）：福山龍太郎

コーディネーター（投手）：川越英隆

コーディネーター（投手）：中田賢一

コーディネーター（野手統括）：荒金久雄

コーディネーター（打撃）：関川浩一

コーディネーター（バッテリー）：森浩之

コーディネーター（外野守備走塁）：井出竜也