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ロサンゼルス・ドジャースがタリク・スクーバル投手の再契約を逃した場合、北海道日本ハムファイターズの伊藤大海投手が代替候補になるとの見方が浮上した。低いコストで、先発ローテーションに必要な体力と安定感を補える存在だという。米メディア『ドジャース・ウェイ』のステフェン・パレロ記者が11月4日（日本時間5日）に言及した。



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スクーバルについては、10年以上の大型契約になる可能性や、ニューヨーク・ヤンキース、シカゴ・カブスなど新たな競争相手の存在もあり、ドジャース復帰が確実とは言えない状況だ。



そこで候補に挙げられたのが、ポスティングでMLB移籍を目指す29歳の伊藤だ。伊藤は2021年のプロ入り以降、毎年少なくとも146イニングを投げており、その耐久力は大きな魅力になる。



球種も豊富で、フォーシームに加えてカットボール、スプリット、カーブ、スイーパー、スライダー、スラーブなどを操る。速球は今季93マイル（約149.6キロ）程度まで低下したものの、多彩な変化球と軌道の使い分けによって打者を翻弄できる。



急浮上した伊藤の獲得案について、パレロ氏は「ドジャースが必要とするものを提供しつつコストが大幅に安いこの選択肢は、労使交渉の先行きが不透明で将来的にサラリーキャップが導入される可能性を考慮すれば、またしても巨額の契約を結ぶよりもはるかに理にかなっている。その意味で、伊藤はスクーバルに代わる素晴らしい代替案だ」と言及した。



ドジャースの投手陣には大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手といった日本人選手がすでに名を連ねている。ブレイク・スネル投手やタイラー・グラスノー投手も含めて安定しているのは山本だけであり、伊藤を獲得となれば心強い補強となるだろう。











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