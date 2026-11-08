日本ハムは8日、来季から谷元圭介氏（チームスタッフ）が投手コーチ、鍵谷陽平氏（チーム統轄本部ベースボールオペレーション）が投手コーチ補佐兼投手コーディネーター補佐にそれぞれ就任することを発表した。背番号は谷元氏が「70」、鍵谷氏が「89」となる。

谷元氏は現役時代、日本ハムと中日でプレー。24年から日本ハムで打撃投手を務めていた。鍵谷氏は日本ハムと巨人でプレーし、24年に日本ハムへ復帰し現役引退。25年から球団スタッフを務めていた。