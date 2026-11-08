







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフFAとなったタリック・スクーバル投手の去就が注目されている。熾烈な争奪戦と並行して、他のFA選手やトレード補強についても考えなければいけないが、米メディア『ヘビー』はある投手に白羽の矢を立てている。



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獲得候補に挙げられたのは、ボルチモア・オリオールズ所属で28歳のトレバー・ロジャース投手。2021年にオールスターに選出された実績を持つ先発左腕で、今季は自身初の2ケタ10勝をマークしている。



同メディアは「ドジャースはスクーバルを巡り、ニューヨーク・メッツと総額4億2500万ドルに達する可能性のある争奪戦を繰り広げると予想されている。しかし、来季のワールドシリーズ復帰を目指すチームにとって、ロジャースもまた魅力的な補強候補の一人となるかもしれない。ブリーチャーレポートのティム・ケリー記者は、2028年終了後に選手側が契約を破棄できるオプトアウト条項を含めた5年1億1000万ドルの契約を結ぶと予想した」と言及。



続けて、「彼はこれまでのキャリアを通じて故障や成績の不安定さに悩まされており、大型契約を結ぶことは大きな賭けとなる。それでも、毎年最高の結果を求められるドジャースにとっては、挑戦する価値はあるリスクなのかもしれない」と記している。











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