8日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に出演した石川雅規氏は、ポスティングシステムを利用して米国・メジャーリーグ（MLB）に挑戦する日本ハム・伊藤大海に言及した。

石川氏は「メジャーリーグはすごく球の速い選手がたくさんいるが、伊藤はいろんな球を操れるのでその緩急だったり、いろんな球をどういうふうに強打者に投げるかという所があると思う。すごく楽しみですし、僕はいけると思っています」と、MLBでの活躍に太鼓判を押した。