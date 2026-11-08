8日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に出演した石川雅規氏は、ポスティングシステムを利用して米国・メジャーリーグ（MLB）に挑戦する日本ハム・伊藤大海に言及した。
石川氏は「メジャーリーグはすごく球の速い選手がたくさんいるが、伊藤はいろんな球を操れるのでその緩急だったり、いろんな球をどういうふうに強打者に投げるかという所があると思う。すごく楽しみですし、僕はいけると思っています」と、MLBでの活躍に太鼓判を押した。
8日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に出演した石川雅規氏は、ポスティングシステムを利用して米国・メジャーリーグ（MLB）に挑戦する日本ハム・伊藤大海に言及した。
石川氏は「メジャーリーグはすごく球の速い選手がたくさんいるが、伊藤はいろんな球を操れるのでその緩急だったり、いろんな球をどういうふうに強打者に投げるかという所があると思う。すごく楽しみですし、僕はいけると思っています」と、MLBでの活躍に太鼓判を押した。
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。