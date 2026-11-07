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ロサンゼルス・ドジャースがワシントン・ナショナルズのC.J.エイブラムズ内野手を獲得するため、エメ・シーハン投手ら3選手を放出するトレード案が浮上した。ナショナルズの投手力を補いつつ、ドジャースは内野に強力な打者を加えられる。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョシュ・デイビス記者が11月4日（日本時間5日）に言及した。



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急浮上したトレード内容は、ドジャースがエイブラムズを獲得し、ナショナルズへシーハン、クリスチャン・サズエタ投手、アレックス・フリーランド内野手を送る3対1のトレードだ。



エイブラムズは今季、打率.261、本塁打33、打点106、盗塁34、OPS.833を記録。現在は26歳で、あと2年間は球団管理下にある。



もしエイブラムズがドジャースに移籍となれば、二塁手として起用できるだろう。ナショナルズも8月からエイブラムズに二塁手の準備をさせていたため、ムーキー・ベッツ内野手を遊撃手から動かさずに済む可能性がある。



注目の集まるエイブラムズの動向について、デイビス氏は「ドジャースはこのオファーを提示すべきだ。ドジャースは影響力のあるレギュラー選手を獲得し、ナショナルズは1人の選手を投手陣と内野手の戦力に変えることになる。両球団とも、より強固な戦力を得ることになる」と言及した。



ドジャースの主力選手は大谷翔平選手やベッツをはじめ、30代がほとんどを占めている。若手での主力はアンディ・パヘス外野手のみとなっており、エイブラムズを獲得となればチームに大きなメリットをもたらすだろう。











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