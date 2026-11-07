







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、思うような活躍ができないままシーズン終了を迎えた選手がいる。来季は奮起が求められるところだが、ブロック・スチュワート投手とジェイク・カズンズ投手についてはその機会が訪れないかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



スチュワートとカズンズはどちらもリリーフで、前者は今季28登板、1勝2敗9ホールド1セーブ、防御率2.70。後者は昨季途中に右肘のトミージョン手術を受けた影響もあり登板無しに終わっている。



同メディアは「ドジャースのメジャー40人枠は現在37人となっており、上限を下回るために急いで選手を整理する必要はない。しかし、ルール5ドラフトでの流出を防ぐためにプロスペクトを登録したり、トレードやFA市場を通じて新たな選手を獲得したりすることになるだろう。そのため、当落線上の選手を抱えているのであれば、今こそ別れを告げる好機かもしれない。ノンテンダーの期限が迫るなか、ひそかに注目しておきたい2人がスチュワートとカズンズだ」と言及。



続けて、「スチュワートの今季年俸は130万ドルで、年俸調停を経た来季年俸もわずか180万ドル。カズンズはさらに低く、100万ドルにとどまると予想されている。しかし、両選手の年俸を合わせた約300万ドルよりも重要なのは、彼らが占める枠そのものだ。ドジャースが使えるメジャー40人枠には限りがある」と記している。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】