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読売ジャイアンツの鈴木圭晋投手が6日、2027年シーズンに向けて契約更改を行った。



鈴木は横浜創学館高から2024年育成ドラフト3位で巨人に入団。直球を持ち味とする右腕で、高卒1年目の2025年はコンディション不良による離脱もあり、三軍で10試合の登板にとどまった。



プロ2年目の今季は三軍で登板機会を増やし、10月8日時点で33試合に登板。43回2/3を投げて防御率1.85を記録した。



プロ入りから2年間の三軍成績は計43試合、4勝0敗、防御率2.01と結果を残しているものの、二軍公式戦への登板は実現していない。



10月には、みやざきフェニックス・リーグに参加するハヤテベンチャーズ静岡への派遣が決定。8日から24日までの期間、他球団の環境で実戦経験を積む機会を得た。



また、8月下旬には、それまでの上手投げからサイドスロー気味のフォームに変更。球速が向上し、直球にシュート回転が加わるなど、投球スタイルにも変化が生まれた。



今オフは台湾で開催されるアジア・ウインターベースボールリーグに参加する予定。



投球フォームの変更で手応えを得た20歳右腕。来季は二軍での登板機会を勝ち取り、支配下登録へと歩みを進めたいところだ。

















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