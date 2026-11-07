巨人は6日、湯浅大選手が今季限りでの現役を引退し、来季から三軍内野守備走塁コーチに就任することになったと発表した。湯浅コーチは7日から秋季キャンプに合流し、指導を開始する予定。

湯浅は17年ドラフト8位で巨人に入団。3年目の20年にプロ初出場を果たすと、22年にシーズン自己最多の63試合に出場。一軍通算は140試合に出場して、打率.148、1本塁打、5打点、6盗塁だった。

2000年1月24日生まれの26歳と若い指導者誕生となった。